ضرب شابًا وسب فتاة.. أزمات أحمد سعد عرض مستمر.. وسمية الخشاب سخرت منه

السبت 05/يونيو/2021 - 03:00 ص 6/5/2021 3:00:47 AM

حالة كبيرة من الجدل تثار بين الحين والآخر، يكون بطلها الفنان أحمد سعد، بسبب أزمة يكون هو طرفًا فيها، ما يجعله محط تساؤلات كثيرة بين الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد صدى البلد في التقرير التالى أبرز أزمات أحمد سعد:

أحمد سعد ومشاجرة البنزينة

بدأت الأزمة حينما نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة، داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.

وكشفت الفتاة، عن تفاصيل الواقعة، بحسب قولها: «النهاردة كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير.. في العشرينات كان معدّي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة، والعربية كانت بترجع بسرعة وكانت هاتخبط الولد، فا الولد كرد فعل طبيعي قاله “خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي».

وتابعت الفتاة: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان/البلطجي أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فا الولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك أنت" وطبعا الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط وقطعله تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام؛ فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية».

واختتمت شاهدة العيان على الواقعة، كلام منشورها، قائلة: «الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

كشفت شاهدة العيان على واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة، عن تطورات جديدة، تخص الواقعة التي اعتدى فيها المطرب الشعبي بالضرب على شاب وصفعه بالقلم.

وقامت الفتاة، بإضافة تحديث لمنشورها، وقالت إن أحمد سعد، اعتذر للشاب بعد ضربه وتمزيق «التيشيرت» له، لافتة إلى أنها لن تترك حقها مع المطرب، لأنه قام بسبها.

وكتبت الفتاة، في التحديث الجديد لمنشورها حول واقعة أحمد سعد: «تحديث: الشاب اللي البلطجي اعتدى عليه كلمنا وعرفنا منه إنه رجعله واعتذر له إنه "ضربه"، والموضوع خلص.. بس بالنسبالي، الموضوع ما خلصش، وأنا بحكي موقف شوفته، وتم التعرض ليا أنا وأختي فيه بالشتيمة، فـ البوست هايفضل موجود لحد ما البلطجي ده ياخد عقابه».

وفي خطوة مفاجأة، قامت نهال سليمان -مفجرة واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد- اليوم، بحذف منشورها على فيسبوك، والتي كشفت فيه تفاصيل واقعة مشاجرة المطرب مع شاب عشريني، وتمزيق ملابسه، وقيامه بسبها هي وشقيقتها، بحسب ما كتبته في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، تجاهل الفنان أحمد سعد، الرد على واقعة البنزينة، التي أثيرت اليوم الجمعة 4 يونيو، واتُّهم فيها بالاعتداء بالضرب على شاب عشريني وتمزيق ملابسه، وسبّ فتاة أخرى وشقيقتها، وذلك داخل إحدى محطات وقود السيارات (بنزينة) في القاهرة الجديدة.

ونشر أحمد سعد عبر خاصية القصص (ستوري) حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”، صورة له، ظهر فيها متجهًا إلى الجيم، وشارك فيديوهات أخرى من حفلات سابقة له، متجاهلًا الرد على الواقعة سالفة الذكر.

أحمد سعد يسخر من سمية الخشاب

عادت أزمة أحمد سعد، وسمية الخشاب، للساحة مجددًا في شهر رمضان الماضي، بعدما ظهر الأول معها في مسلسل موسى، خلال مشهد جسدت فيه «الخشاب» زفافها على محمد رمضان، ضمن الأحداث، ليحدث المشهد حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتطور الأمر بينهما لتلميحات مسيئة لكلًا من «سعد وسمية».

سمية الخشاب نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مكايدة في أحمد سعد كان آخرها ما نشرته عبر صفحتها على فيسبوك بصورة فستان الزفاف من المسلسل معلقة «اول مره احس اني عروسه بجد" مع تعبير رمزي يُفهم منه الإشارة إلى أحمد سعد.

لم تكتف سمية الخشاب بذلك بل إنها عقبت على الصور المتداولة بمنشور مسيء ضد أحمد سعد، حيث نشرت صورة “قرون” من خلال حسابها عبر موقع تويتر.

لم يصمت أمام تلك المنشورات المطرب أحمد سعد، فاختار الرد على طليقته بنفس الأسلوب بل بأسلوب أكثر سخرية وقسوة من منشورات سمية.

نشر أحمد سعد من خلال خاصة الستوري عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام تعليقا لأحد المتابعين نشر صورة الثنائي ومحمد رمضان مصحوبة بتعليق قاس.

ريم البارودى تعلن انفصالها عن أحمد سعد بسبب سمية الخشاب

خرجت الفنانة ريم البارودي بمفاجأة إعلان زواجها وطلاقها سرّا من الفنان أحمد سعد، على الرغم أنهما لم يعلنا سوى خطوبتهما فقط .

والمفاجأة كانت في إعلان ريم زواج أحمد سعد من صديقتها سمية الخشاب سرا.

واتهمت ريم سمية بخطف زوجها مؤكدة أنها من قدمت احمد سعد إلى سمية الخشاب ليقدّم لها أغنية مسلسلها الأخير.

سمية الخشاب تنفى اتهامات ريم البارودى

وسارعت سمية الخشاب بنفي رواية ريم البارودي عن زواجها سرا، والاعتراف بوجود علاقة حب، مؤكدة أن ما يجمعها بسعد "علاقة روحانية".

زواج أحمد سعد وسمية الخشاب

يوم 20 أكتوبر ومع اقتراب الساعة من منتصف الليل، شاركت سمية الخشاب جمهورها ببثّ مباشر من عقد قرانها على أحمد سعد واحتلت صدارة الأكثر بحثا بمواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملات سخرية لـ فستان زفافها وبعض الصور المسربة من حفل الزفاف.

سمية الخشاب تكشف قصة ارتباطها بـ احمد سعد

اعترفت سمية الخشاب أنّ قصة حبها مع أحمد سعد، نشأت في 31 مارس 2017 داخل كواليس مسلسل "الحلال"، حيث إنه كان مغنّي التتر، ولحّن لها إحدى الأغنيات التي كانت تغنّيها في المسلسل، ومن وقتها حدث التقارب بينهما، متابعةً: أنه بدأ الاهتمام منه وقد لاحظت ذلك، إلا أنها كانت قد تريثت في الأمر، لأنها تعلمت من تجاربها السابقة، وكان يجب أن تدرسه جيدًا، لافتة إلى أنه في وقت التصوير، تأخر عن موعده، فاتصلت به تسأله عن سبب ذلك فأخبرها أنه في الطريق، فقالت له مازحة: “دي ماما هنا وهي بتحبك جدًّا وعاوزة تسمع صوتك.. والنهاردة حتى عيد الأم تعالى قولّها كل سنة وأنتِ طيبة، موضحة أنه بعد دقائق وصل أحمد وأحضر معه باقة من الورد.

وقالت إنّ إنكارهما العلاقة في البداية كان بسبب عدم التأكد من استمرارها، قائلة: كنا بندرس بعض ولازم ننتظر قبل إعلان الارتباط، مش جايز مكنّاش كمّلنا؟، وعندما قررنا الزواج أذعنا حفل الزفاف "لايف" عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف الجميع.

سمية الخشاب ترد على الشائعات وتنشر صورة مع أحمد سعد

وعادت ريم البارودى لتعلن أن احمد سعد يحاول التواصل معها عبر تطبيق "واتس آب"، وأن رسالته كانت سببا في فسخ خطوبتها الجديدة، إذ قرأها خطيبها وقرر الانفصال عنها.

وخضعت سمية الخشاب لجلسات تصوير رومانسية مع زوجها أحمد سعد، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، لزجاجة عطر أهداها لها زوجها "سعد"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "thank you my love A.S"، لتؤكد لكل متابعيها أنّ علاقتها بأحمد سعد مستمرة وأنه يعشقها.

طلاق أحمد سعد وسمية الخشاب

وبالتزامن مع طرحها أغنية "بتستقوي" كثفت سمية الخشاب من ظهورها الإعلامي على غير المعتاد، وبدا لافتا حرصها على مواجهة "العنف ضد المرأة"، كما كررت تحذيراتها من الارتباط بزوج "مدمن" فشل في العلاج، كما أكدت أنّ الرجل "الخائن" سيظل خائنًا، ويجب أن تتركه المرأة فورًا، ولم يتنبّه أحد إلى أنها ترسل إشارات تخصّ حياتها الزوجية، بخاصة وأنها حريصة دومًا على إظهار سعادتها مع حبيبها أحمد سعد.



فجر الخميس 28 مارس، فوجئ الجميع بإعلان أحمد سعد خبر انفصاله عن زوجته سمية الخشاب، ورغبته في التفرغ للعناية بولديه، ولكنّ تسريبات أكدت أنّ سعد بادر إلى إعلان الانفصال قبل أن تعلنه سمية في لقاء تم تسجيله مع الإعلامية بوسي شلبي، أشارت فيه إلى معاناتها غيرة زوجها بعد نجاح أعمالها الفنية، كما ألمحت لوجود أسباب أخرى يعلمها شقيقه عمرو سعد.

دعوى قضائية من سمية الخشاب ضد أحمد سعد

وكانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا.

وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين

وألزمت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية اليوم الفنان أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.

وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.