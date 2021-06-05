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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

عمرو سعد ودلال عبد
عمرو سعد ودلال عبد العزيز

 كشف الفنان عمرو سعد، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتواجدها في المستشفي لمدة 3 أسابيع حتى الآن.

 

وقال عمرو سعد: "إنه يتواصل مع الإعلامي   رامي رضوان والفنان حسن الرداد؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، خلال فترة علاجها الحالية بالمستشفى، من فيروس كورونا".

 

وأضاف سعد: "تربطني علاقة عاطفية مع الفنانة دلال عبد العزيز، خاصة بعد مسلسل ملوك الجدعنة، وحدثت معايشة، وبحس إنها قريبة مني جدا كأنها أمي، ولو شوفتها؛ هقولها قومي وروحي البيت، لكن حالتها حرجة شوية".


وقال الفنان "عمرو سعد "، إنه بدأ ينسى نجاحه في مسلسل "ملوك الجدعنة"، ويفكر في حلمه الذي طالما يحلم به؛ لأن النجاح يعمل علي زيادة فرص الاختيار، لافتا إلى أنه دائما ما يحلم بالعالمية.

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عمرو سعد : بدأت أنسي نجاح ملوك الجدعنة وبفكر في حلمي للعالمية من مصر .. فيديو

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أيام سرية.. عمرو سعد يستعيد كواليس مسلسل ملوك الجدعنة

وتابع عمرو سعد، أنه يتمني أن يعمل فيلم على أرض مصر، يصل نجاحه للعالمية، متخذا الأديب نجيب محفوظ، قدوة ومثالا في الوصول للعالمية، قائلا: “هو ده النوع من العالمية اللي بحلم أوصل له”.

 

وقال، إذا شعرت بوجود إمكانيات أكبر لديك؛ لا يجب عليك أن تهدرها، وتخون حلمك، وتخون الجماهير التي تنتظر أن يكون لديك تأثير عليهم، معقبا: “حلمي بسيط جدا”.
 

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