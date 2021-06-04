عمرو سعد : لازمة "عاشق" في ملوك الجدعنة من ابتكاري وأنا لا أحب النقد ولكني أحترمه

قال الفنان عمرو سعد ، إن لازمة "عاشق" التي طالما قالها في مسلسل ملوك الجدعنة والتى تداولها رواد السوشيال ميديا لم تكن موجودة في الإسكربت بل كانت من تأليفه ، لافتاً أنه من الممثلين الذين لا يميلون للحظ وإنما أحيانا يرتجل على حسب طبيعة الشخصية .

تابع عمرو سعد،"، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية mbc مصر، أنه لا يحب النقد ولكنه يحترمه ، متابعاً قائلاً: أن في بعض الأحيان بفكر أعمال حاجات ألاقى نفسى أروح أعمل حاجات تانية بسبب كلام النقاد لأن أنا بحترم أدب النقد لكن بحبهم نقدهم فيا لأنه بيأثر عليا على اختياراتي.

وقال إنه إذا شعرت بوجود إمكانيات أكبر لديك لا يجب عليك أن تهدرها وتخون حلمك وتخون الجماهير التى تنتظر أن يكون لديك تأثير عليهم ، معقباً حلمي بسيط جداً.

وأضاف "عمرو سعد"،قائلاً :أنا اتسحرت بالشخصيات اللي بيقدمها هؤلاء الفنانين اللى مازالت لحد دلوقتى بيستخدمها الأجيال المتلاحقة .