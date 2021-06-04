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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمرو سعد : بدأت أنسي نجاح ملوك الجدعنة وبفكر في حلمي للعالمية من مصر .. فيديو

عمرو سعد
عمرو سعد

قال الفنان "عمرو سعد "، إنه بدأ ينسي نجاحه في مسلسل "ملوك الجدعنة" وبدأت يفكر في حلمه الذي طالما يحلم به لأن النجاح يعمل علي زيادة فرص الاختيار، لافتاً أنه دائما يحلم بالعالمية .

تابع "عمرو سعد "، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية mbcمصر، أنه يتمني أن يعمل فيلم على أرض مصر يصل نجاحه للعالمية متخذاً الأديب "نجيب محفوظ" قدوة ومثال في الوصول للعالمية ، قائلاً : هو ده النوع من العالمية اللي بحلم أوصله.

وقال: إنه إذا شعرت بوجود إمكانيات أكبر لديك لا يجب عليك أن تهدرها وتخون حلمك وتخون الجماهير التي تنتظر أن يكون لديك تأثير عليهم، معقباً حلمي بسيط جداً.

عمرو سعد ملوك الجدعنة

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