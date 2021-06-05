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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

أثناء تصريحها بأن زواجها من نجم الراب «كاني ويست» قد انتهى، بكت الممثلة الأمريكية الشهيرة «كيم كارداشيان» على الهواء مباشرة خلال برنامج التليفزيون الواقعي Keeping Up With The Kardashian.

 

قامت عائلة كارداشيان الأمريكية الشهيرة برحلتها المصورة في الحلقة قبل الأخيرة، والتي تم بثها يوم الخميس، حيث ظهرت المجموعة معًا داخل  منزل فخم في ليك تاهو بكاليفورنيا.

 

بعد "شجار كبير'' مع زوجها، انهارت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 40 عامًا «كيم كارداشيان» على الهواء مباشرة، وصرحت: "أشعر وكأنني فاشلة، لأن هذا هو زواجي الثالث الذي يفشل، أشعر أنني خسرت كاني"، ثم بكت بشدة.

 

كانت كيم كارداشيان متزوجة سابقًا من «دامون توماس» و«كريس هامبريز»، وأخيرًا نجم الراب الأمريكي «كاني ويست» والذي أثار انفصالهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل كما فعلت قصة حبهما سابقا.

 

في فبراير الماضي، أكد الثنائى كيم وكاني أنهما على وشك الانفصال ومنذ ذلك الحين يخضعان للإجراءات القانونية وأحقية الحضانة لأبنائهما الأربعة.
 

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