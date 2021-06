لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

6/5/2021 4:08:14 AM

السبت 05/يونيو/2021 - 04:08 ص 6/5/2021 4:08:14 AM

أثناء تصريحها بأن زواجها من نجم الراب «كاني ويست» قد انتهى، بكت الممثلة الأمريكية الشهيرة «كيم كارداشيان» على الهواء مباشرة خلال برنامج التليفزيون الواقعي Keeping Up With The Kardashian.

قامت عائلة كارداشيان الأمريكية الشهيرة برحلتها المصورة في الحلقة قبل الأخيرة، والتي تم بثها يوم الخميس، حيث ظهرت المجموعة معًا داخل منزل فخم في ليك تاهو بكاليفورنيا.

بعد "شجار كبير'' مع زوجها، انهارت النجمة الأمريكية البالغة من العمر 40 عامًا «كيم كارداشيان» على الهواء مباشرة، وصرحت: "أشعر وكأنني فاشلة، لأن هذا هو زواجي الثالث الذي يفشل، أشعر أنني خسرت كاني"، ثم بكت بشدة.

كانت كيم كارداشيان متزوجة سابقًا من «دامون توماس» و«كريس هامبريز»، وأخيرًا نجم الراب الأمريكي «كاني ويست» والذي أثار انفصالهما ضجة كبيرة على مواقع التواصل كما فعلت قصة حبهما سابقا.