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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 63 متهما بتهمة حيازة مواد مخدرة واسلحة نارية بالقليوبية

متهمين
متهمين

أمرت نيابة القليوبية بحبس 63 متهما 4 ايام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مديرية أمن القليوبية قد شنت حملة مكبرة على البؤر الإجرامية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجى المواد المخدرة ، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي.
استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وكذا دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط (10) قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة (12) متهما "لعدد 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط ضبط (41) قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة ، بحوزة 51 متهما "لعدد 27 منهم معلومات جنائية"، وضبط (29) قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ (2624) حكما قضائيا متنوعا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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