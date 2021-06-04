إصابة شاب في انفجار اسطوانة غاز بطوخ

أصيب شاب بحروق متفرقة في جسده إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلة بقرية سنهرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية .

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهرة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وانتقل العميد تامر موسي مأمور مركز طوخ والعقيد عمرو حرب مدير الحماية المدنية وبالفحص تبين أن سبب الحريق انفجار أسطوانة غاز وأسفر الحريق عن إصابة شاب يبلغ من العمر 26 عاما وتم نقله لمستشفى الدمرداش وتولت النيابة التحقيقات اللازمة.