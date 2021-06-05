إنقاذ 5 آلاف حالة .. التضامن توضح مزايا برنامج أطفال بلا مأوى

قال حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج كبار وأطفال بلا مأوى، إن وزارة التضامن تنفذ هذا البرنامج القومى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تشمل 17 وحدة متنقلة متواجدة فى الشارع من خلال فرق مدرب داخل هذه الوحدات ، وتم تطوير 6 مؤسسات للرعاية ب التعاون مع صندوق تحيا مصر لحماية الأطفال بلا مأوى ودمج الكبار والأطفال فى مكان واحد.



وأضاف " الملاح ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية تن، إنه تم إنقاذ أكثر من 5 آلاف حالة ما بين دمج داخل أسرة أو مؤسسة وتم التعامل معهم من خلال المسعف المتنقل بالاضافة لحماية حالات أخرى كانوا معرضين للحروق والجروح وتم مساعدتها، ويتم العمل على ملف كبار ملا مأوى وهو جزء من البرنامج والذين يعانون من مشاكل صحية ويتم تقلهم لأقرب مستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة .

ولفت إلى أن هذه الوحدات المتنقلة تشمل اخصائى نفسى واجتماعى ، مسعف واخصائى ادارة حالة ويقومون ب النزول للأطفال يمارسون معهم الأنشطة المختلفة لتحديد مسار الطفل سواء من خلال عودته لأسرته أو وضعه فى دار رعاية . ويتم عمل مسحة للأطفال والكبار تزامنا مع الاجراءات الاحترازية ضد كورونا .



وأشار إلى أنه فى حالة عودة الطفل لأسرته يتم دراسة حالتها وأوضاع الأب والأم وفى حالة اثبات تأهيلهم يتم منحهم أطفالهم ، مشيرا لوجود خريطة فى وزارة التضامن الاجتماعى تحتوى على تجمعات الأطفال ومحدثة وكان التحدى الأول الذين واجهوه عدم معرفة الأطفال ب أنشطة برنامج كبار وأطفال بلا ماوى ولكن الوضع تغير فى الوفت الحالى مع معرفة الوحدات المتنقلة وأنشطتها .

