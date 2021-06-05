في شبرا الخيمة.. غرق نفق الزهور بسبب ارتفاع منسوب المياه بترعة الإسماعيلية

تسبب ارتفاع منسوب المياه فى ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في غرق نفق الزهور وتجمع المياه بالمنطقة مما أدى لعرقلة الحركة المرورية.

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على الفور انتقلت الأجهزة المعنية وتم شفط المياه لإعادة حركة السير والمرور بالمنطقة.



تلقت غرفة عمليات بحى غرب شبرا الخيمة بلاغا بوجود تجمع كبير للمياه بنفق الزهور نتيجة الارتفاع الكبير لمنسوب المياه بترعة الإسماعيلية.

وعلي الفور تم احضار سيارات الكسح الخاصة بالحي وسيارات شركة صرف القاهرة وتم شفط المياه بالكامل وتسيير حركه المرور بالنفق الى طبيعتها مرة أخرى.



من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الأعمال الجاري تنفيذها بمحور شركات البترول حيث جاري أعمال الرصف للطبقة النهائية بالطرق الرئيسية بمسطرد بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال تركيب الانترلوك على طول مسار المشروع حيث جاري العمل بعدد ٣ قطاعات مختلفة بطول ٢ كم.



كما تفقد المحافظ تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.



وأكد المحافظ، أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.



كما تابع محافظ القليوبية أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء.



وبحث الهجان جميع المحاور المُتعلقة بذلك الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالمراكز والمدن، وسُبل تذليلها، مشددا على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح واشتراطات السلامة والحماية المدنية وطلاء واجهات المباني.

وأكد على ضرورة الإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء و التيسير على المواطنين.



وأكد محافظ القليوبية أنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لتوابع القرى من عزب وتجمعات وكتل سكنية قريبة ومتاخمة لبحث موقف التصالح في مخالفات البناء في تلك المناطق.

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