محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الأعمال الجاري تنفيذها بمحور شركات البترول حيث جاري أعمال الرصف للطبقة النهائية بالطرق الرئيسية بمسطرد بالإضافة إلى متابعة استكمال أعمال تركيب الانترلوك على طول مسار المشروع حيث جاري العمل بعدد ٣ قطاعات مختلفه بطول ٢ كم.

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كما تفقد المحافظ تطويرالشوارع الجانبية بعزبة أفندينا بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري، وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

وأكد المحافظ، أنه بعد الانتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ .

من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء.

وبحث الهجان جميع المحاور المُتعلقة بذلك الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالمراكز والمدن ، وسُبل تذليلها، مشددا على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح و اشتراطات السلامة والحماية المدنية وطلاء واجهات المباني ، مؤكدا على الإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء و التيسير على المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لتوابع القرى من عزب وتجمعات وكتل سكنية قريبة ومتاخمة لبحث موقف التصالح في مخالفات البناء في تلك المناطق.