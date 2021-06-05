محافظ القليوبية يتابع أعمال لجان البت في ملفات التصالح بمخالفات البناء وتعويضات الطريق الدائري

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وأعضاء اللجان و الأمانات الفنية والحماية المدنية ومديري عدد من الإدارات المعنية بالديوان العام.

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واستعرض المحافظ خلال الاجتماع آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات المتخذة بمعرفة اللجان و الأمانات الفنية، حيث تلقت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية 245269 طلب ممن سددوا قيمة جدية التصالح حتى ٣١ مارس ٢٠٢١.



وبحث الهجان جميع المحاور المُتعلقة بذلك الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالمراكز والمدن ، وسُبل تذليلها، مشددا على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح و اشتراطات السلامة والحماية المدنية وطلاء واجهات المباني ، مؤكدا على الإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء و التيسير على المواطنين .



وأكد محافظ القليوبية أنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لتوابع القرى من عزب و تجمعات وكتل سكنية قريبة ومتاخمة لبحث موقف التصالح في مخالفات البناء في تلك المناطق.



واستعرض المحافظ أيضا عدد من الملفات الخاصة بمنظومة المتغيرات المكانية ، ومستجدات الأعمال بالإدارة وعرض التقارير الخاصة بأعمال منظومة المتغيرات المكانية ، وذلك فى إطار الطفرة الرقمية التي تشهدها البلاد حيث بلغت نسبة الإنجاز ما يقرب من 87% ، وشدد المحافظ على سرعة إنهاء الرد وعمل المعاينات اللازمة.



كما استعرض موقف التعويضات الخاصة بالطريق الدائري والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات ودفع أعمال لجنة المساحة لسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين.