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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية تستقبل ماراثون البوسكو تحت رعاية وزارة الشباب

صدى البلد

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تستقبل المدينة الرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة ماراثون البوسكو، لعدة مسافات مختلفة وذلك يوم الجمعة ٢١ مايو الجاري والذي تنظمه مجموعه كايرو رانر.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الماراثون  يأتي ذلك في إطار الحملة التعريفية التي تقوم بها الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة للجمهور المصري والتي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة عن العاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من إنجازات إنشائية وحضارية.

ومن المقرر أن يتضمن هذا الحدث الرياضي 3 مسافات مختلفة: سباق الـ10كم – وسباق  الـ 5كم والسباق العائلة 1 كم حيث يسمح السباق بمشاركة جميع الفئات العمرية للعائلة الواحدة للمشاركة في الحدث ومشاهدة العاصمة، كما سيتم منح جوائز مالية قيمة للفائزين بسباق الـ10كم سيدات ورجال كالآتي:


مركز أول عام: 20.000 جنيه مصري
مركز ثاني عام: 10.000 جنيه مصري 
مركز ثالث عام: 5000 جنيه مصري .

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كما سيتم تقديم جوائز رمزية للفئات العمرية من الجنسين: (15-24 عامًا) – (25-34 عامًا) – (35-44 عامًا) – ( فوق ال45 عام) على أن تكون الجوائز بالتساوي على كل الفئات مركز أول 3000 جنيه مصري مركز ثاني: 2000 جنيه مصري مركز ثالث 1000 جنيه مصري

ويبدأ الماراثون من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مروراً بمنطقة الأبراج التي تتضمن أكبر برج بقارة أفريقيا والعودة إلى المدينة  مرة أخرى.

العاصمة الإدارية الجديدة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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