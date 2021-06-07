قرار بزيادتها.. وزيرة التضامن تكشف حجم التعويضات لضحايا الحوادث العامة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي لتطوير وتنمية الريف المصري والنهوض به، وتكلفته ستتخطي نحو 700 مليار جنيه.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مساء اليوم، الإثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة تساهم فيها 10 وزارات، وتستهدف توفير كل الخدمات في الريف، من شبكات الصرف الصحي، والغاز، الكهرباء، والتأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية، والهدف توفير حياة كريمة ولائقة للمواطن.

وأضافت "نستهدف الأطفال المتسربين من التعليم، حيث يوجد ما يقرب من مليون طفل خارج التعليم،

وأكدت الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، والاهتمام بالنساء في سن الحمل والإنجاب، والتمكين الاقتصادي، والتوعية، ودعم المزارعين، والفلاحين، وإقامة وحدات إنتاجية علي مستوي الريف، وتوعية المقبلين علي الزواج، ورعاية المسنين والأسر الفقيرة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج “سكن كريم” يستهدف 120 ألف أسرة، لتأهيل منازلهم، موضحة “يوجد نحو 200 ألف أسرة، ونستهدف الأسر الأفقر، والمنازل المتهالكة، ويتم تأهيلها ودهان المنازل من الخارج، وبرنامج سكن كريم مخصص له تكلفة نحو 25 مليار جنيه مصري”.



وأكدت القباج، الاهتمام أيضا بمشروع تنمية الأسرة والطفولة، والتوسع في الحضانات، لرعاية وحماية الأطفال، وهناك مشروعات عديدة للتمكين الاقتصادي، وتطوير مراكز أسر منتجة، ونقل أصول منتجية، وقروض ميسرة، دعم الغذاء والإقلال من نسبة الإنيميا لدي الأطفال.



واستطردت: "في الفترة الأخيرة نركز علي مبادرة حياة كريمة، كما نركز علي ملف الحماية والرعاية الاجتماعية والحماية من الفقر، وفتحنا الباب للأسر الكافلة، وركزنا أيضاً علي دعم العمالة غير المنتظمة، والدولة تكلفت 6 مليار و2 مليون الفترة الماضية في دعم العمالة غير المنتظمة".

وتحدثت الوزيرة عن ملف الإغاثة، قائلة: “تعرضنا لأكثر من حادث خلال الآونة الأخيرة، منها مصنع العبور، وحادث قطار سوهاج، وقطار قليوب، وفي حادث العبور رفعنا التعويضات إلى 50 ألفا، وهناك قرار وزاري برفع التعويضات من 10 آلاف، لـ 50 ألفا وفي الحوادث الكبيرة يصل 100 ألف”، مؤكدة أنه لا يوجد شيء يعوض الأرواح ولكن هناك أسر تحتاج إلى الرعاية.

وأوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن 3.8 مليون أسرة تستفيد من برنامج تكافل وكرامة، متابعة: "نحاول الوصول إلي 4 ملايين أسرة، لأن هناك أسر منتظرة، وقريبا سيكون هناك أسر تنضم في تكافل وكرامة".



واستكملت: "نستهدف الوصول إلي 20 ألف رائدة وخريجة لتكافل وكرامة، والتعاقد علي 10 آلاف تابلت للرائدات، للقيام برصد ميداني وحقيقي للأسر الأكثر احتياجا، والرائدات لن يعينوا، هم متطوعات، وموضوع التوعية مهم جدا، لأن الريف ملئ بالمعتقدات الخاطئة، وطلبنا من الموازنة العامة مبلغ 5.8 مليار جنيه مصر لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية".



وقالت إن ملف حياة كريمة، هو استكمال للرعاية والحماية الاجتماعية، في الريف، مشيرة إلي استهداف فرش 4412 وحدة سكنية.



كما تحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن ملف الغارمات، وقالت إنهم علي وشك سداد الغارمات القدامي، ويتم التعامل مع هذا الملف، ودراسة تشريع لوقف ومواجهة ملف الغارمات، وإعداد قاعدة بيانات للغارمات، "لمعرفة الجرم جاي منين".