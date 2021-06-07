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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب تناقش طلبات احاطة لتوصيل الانترنت لجميع قرى شبراخيت وآيتاى البارود

كابلات الانترنت
كابلات الانترنت

ناقشت  لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن سرعة الموافقة على توصيل كابل الانترنت لجميع قرى مركزى شبراخيت وآيتاى البارود بالبحيرة.

 

واستعرضت النائبة فايزة صالح، طلب الإحاطة، موضحة أنه جاء بناء علي الشكاوي العديدة من أولياء الأمور طلبة الثانوية وجميع مراحل التعليم في ظل استخدام التابلت في العملية التعليمية والأون لاين، خاصة أن الأهالي قاموا بالاشتراك وتقديم طلبات ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها.

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وأوصت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتوصيل وتوفير الانترنت بقري مركزي شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم توافر شبكات أرضية وانترنت بأغلب قرى أبو حمص بمحافظة البحيرة.


وطالب العرجاوي، بسرعة إدخال شبكات أرضية وانترنت وخطوط أرضي، في قري مركز أبو حمص، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

محافظة البحيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولياء الأمور تكنولوجيا المعلومات العملية التعليمية الاون لاين الإتصالإت وتكنولوجيا بمجلس النواب طلبات احاطة

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