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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء تكشف عن أفضل طريقة لعلاج المس والوقاية من السحر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أفضل طريقة لعلاج المس.. كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن أفضل طريقة لعلاج المس، منوها بأن أفضل طريقة للعلاج في قراءة المعوذتين.

وقال مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، متحدثا عن أفضل طريقة لعلاج المس، أن قراءة المعوذتين صباحا ومساءا تقي من المس، وكذلك قراءة آية الكرسي قبل النوم 11 مرة.

وأضاف أنه يستحب قراءة "أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة" و"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ" فهذه كلمات تحفظ من كل شئ علم أو لم يعلم.

كيف أحمي نفسي من السحر؟

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله.

وأجاب وسام: بالتعويذات التى وردت فى كتاب الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدعية الصالحين رضى الله عنهم، والمجربات المنقولة الينا من الصالحين والعلماء.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، (ما علاج السحر السريع الذي يأتي بالأمراض؟)، إن وجود الأمراض العضوية يستلزم أن تكون عقليتنا علمية، تبني الوقائع على أسبابها، وأن نتجه للأطباء لمعرفة سبب المرض العضوي وأخذ علاج له، قائلًا: "وبلاش توهم بأن المرض مرتبط بالسحر".

ونصح بقراءة سورة البقرة، ولمن لا يستطيع قرأتها كاملة يوميًا يجوز له أن يسمعها من الهاتف أو التلفاز وخاصة لو تم تشغيلها في البيت لأنها تبطل السحر والحسد، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

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