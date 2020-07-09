هل المواظبة على الصلاة والذكر تقي الإنسان المس؟.. أمين الفتوى يجيب

"أن كيد الشيطان ضعيف"، وعلاقة الجن بالإنسان هي مجرد وسوسة"، مشيرًا إلى قوله تعالى: "من شر الوسواس الخناس" أي انه يوسوس ويجري بسرعة، فإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان ينصرف عنه ويهرب.

وأجاب وسام، قائلًا: "أن كيد الشيطان ضعيف"، وعلاقة الجن بالإنسان هي مجرد وسوسة"، مشيرًا إلى قوله تعالى: "من شر الوسواس الخناس" أي انه يوسوس ويجري بسرعة، فإذا قال المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان ينصرف عنه ويهرب.

ونبه وسام إلى أنه يجب أن تكون عقليتنا علمية لا خرافية، "الذي أفهمه أن صاحب هذا السؤال يعاني من اضطراب ما في حياته أو في صحته أو في شئونه الاجتماعية"، ونصحه وسام أن ينظر إلى الأسباب المادية التي رتب الله عليها النتائج "انظر فيها وحاول حلها ولا تستغرق في مسألة السحر والحسد وهكذا خصوصًا ان علاقتك بالله طيبة".

وأكد أن الله سبحانه وتعالى إذا اخذ الإنسان بالاسباب سوف يرشده إلى السبب التي حدث نتيجة له هذا الاضراب أو الخلل وسوف تحل المشكلة ويفك الكرب "ولن يكون هناك حسد ولا سحر ولا مس ولا حاجة خالص".

كيف أحمي نفسي من السحر ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله.



وأجاب وسام: بالتعويذات التى وردت فى كتاب الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدعية الصالحين رضى الله عنهم، والمجربات المنقولة الينا من الصالحين والعلماء.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، (ما علاج السحر السريع الذي يأتي بالأمراض؟)، إن وجود الأمراض العضوية يستلزم أن تكون عقليتنا علمية، تبني الوقائع على أسبابها، وأن نتجه للأطباء لمعرفة سبب المرض العضوي وأخذ علاج له، قائلًا: "وبلاش توهم بأن المرض مرتبط بالسحر".

ونصح بقراءة سورة البقرة، ولمن لا يستطيع قرأتها كاملة يوميًا يجوز له أن يسمعها من الهاتف أو التلفاز وخاصة لو تم تشغيلها في البيت لأنها تبطل السحر والحسد، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

روشتة شرعية لإبطال السحر والحسد بـ 5 أمور:

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على الإنسان إذا أصابه سحر أو حسد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو القائل في كتابه العزيز: «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» الآية 102 من سورة البقرة.

وأكد أنه على الإنسان أن يكون على يقين بأنه لن يضره أحد إلا بإذن الله تعالى وأنه جل وعلا له حكمة، فأقصى ما يمكن للإنس والجن أن يفعلوه هو تحقيق إرادة الله سبحانه وتعالى، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، لذا عليه أن يلجأ إلى الله جل في علاه بالدعاء والأذكار وصلاة ركعتين في الليل بنية قضاء الحاجة، وليدعو فيهما الله تعالى بأن يبعد عنه الشيطان والنفوس الأمارة بالسوء، وحينها لن يضرك السحر في شيء، كما أن الرقية الشرعية مهمة جدًا في مثل هذه الحالات، وهذا لا يتطلب إحضار أحدهم للقيام بالرقية، ولكن يمكن الذهاب لمكتبة تبيع الكتب الدينية أو تحميل الرقية من الإنترنت وقراءتها مرتين يوميًا في الصباح والمساء.

دعاء يعصمك من السحر والحسد:

فضلًا عن أنه ليس على وجه الحقيقة أحدٌ يكشف السوء ويرفع الضُّرَّ إلا الله عز وجل، وقد ذكر ذلك في كتابه فقال: "أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ" [النمل: 62].

ونفى الله عز وجل أن يكون كشفُ الضُّرِّ عند غيره، فقال: "وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ" "الإسراء: 67"، وعلى المسلم أن يعتقد ذلك اعتقادًا جازمًا، وصورة من صور هذا الاعتقاد أن يُعْلِن المسلم هذه القناعة يوميًّا في الصباح والمساء، وهي سُنَّة جليلة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وروى الترمذي -وقال الألباني: حسن صحيح- عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ". وَكَانَ أَبَانُ، قَدْ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِجٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبَانُ: "مَا تَنْظُرُ؟ أَمَا إِنَّ الحَدِيثَ كَمَا حَدَّثْتُكَ، وَلَكِنِّي لَمْ أَقُلْهُ يَوْمَئِذٍ لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدَرَهُ".

فالذي يُواظب على هذا الدعاء بهذه الكيفية لا يضرُّه شيء بإذن الله، وهو في الوقت نفسه يُعْلِن اعتقاده السليم في الله عز وجل، ويُرْجِع أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ رحمه الله إصابتَه بالفالج -أي الشلل- إلى نسيانه قول الدعاء في ذلك اليوم؛ فلْنحرص على هذه السُّنَّة العظيمة، التي نحفظ بها أبداننا ونفوسنا، ونُصَحِّح بها عقيدتنا وديننا.

ويعدّ السحر من الكبائر والموبقات السبع لما فيه من ضرر على الناس، لكن هناك أشخاص لا يخافون الله ويتعاملون به، وقد وعدهم الله بالعقاب الشديد؛ حيث يقوم المشعوذون في طقوسهم بأعمال السحر لجلب الجن واستحضاره، وأمره بفعل أمور تضر الناس بطرقٍ روحانية خاصّة بهم.

ينقسم السحر إلى قسمين: السحر الأبيض، السحر الأسود، وكلاهما محرّم في دين الإسلام، وإنّ من أهم أضرار السحر على المسحور تأثيره على صحته؛ فيشعر بالصداع الشديد، والحمى، والكسل، والخمول، والألم في العظام، ويصل أيضًا إلى التفريق بين المرء وزوجه.

ويقال عند الدعاء لفك السحر ما يلي: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله علانيته وسره، اللهم لك الحمد يا من توحّدت بالملك والملكوت، وتفرّدت بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت، وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت، قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه القادر، العليم بأحوال جنه وإنسه، الكبير المتعالي، العالم بكل حال، سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام.

نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة المقربين، اللهم إنّا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدًا، اللهم نحمدك حمدًا كثيرًا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمدٍ وعلى آله وأصحابه الطيّبين الطاهرين، اللهمّ أنت أكبر كبيرًا.

اللهم أنت أكبر كبيرًا، اللهم لك الحمد كثيرًا، اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلًا، اللهم أنت العالم بكل حال، اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب، اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عددًا، اللهم منزّل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب، اللهمّ احصِ السحرة وأعوانهم عددًا.

اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عددًا اللهم واقتلهم بددًا اللهم ولا تغادر منهم أحدًا اللهم اقتل السحرة وأعوانهم أجمعين اللهم إنّا نجعلك في نحورهم اللهم إنّا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم يا قوي يا متين اللهم إنّا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يُردُ ولا يُصدُ، ولا يقدر على دفعه أحد اللهم اهلك أقواهم، اللهم اهلك أعتاهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم، اللهم اهلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم وأخفاهم.

اللهم اهلك أعلمهم بالسحر وأشدّهم وأقواهم سحرًا اللهم اهلك كل جبّارٍ عنيد، اللهم اهلك كل جبار عنيد اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم اهلك من تسلّطوا بالسحر على عبادك عددًا، اللهم اقتلهم بددًا فإنّهم لا يعجزونك اللهم عليك بكل ملك ساحر من الجان بسحره المستمر تسلط اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرِورهم اللهم اهلك من تسلّطوا بالسحر على عبادك عددًا، اللهم واقتلهم بددًا، ولا تغادر منهم أحدًا، فإنهم لا يعجزونك، اللهم واهلكهم هلاك عادٍ وثمود اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط اللهم وارجمهم بحجارة، اللهم وارجمهم بحجارة، اللهم وارجمهم بحجارة.

اللهم وارجمهم بحجارة من سجيل اللهم وأرسل عليهم ريحًا صرصرًا اللهم أرسل عليهم ريحًا صرصرًا في يوم نحسٍ مستمر اللهم اجعلهم كأعجاز نخلٍ منقعر اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم لا تجعل لهم من باقية اللهم سلط عليهم جندًا من جندك وملائكةً من عندك اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد اللهم سلط عليهم جندًا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم، وأذقهم عذاب الحريق اللهم أنزل عليهم رجزًا من السماء، اللهم وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء اللهم أرسل عليهم أنجمًا ثاقبة وشهبًا حارقة وصواعق قاتلة مدمّرة اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد اللهم زلزلهم زلزالًا شديدًا واكبتهم والعنهم لعنًا كبيرًا اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدًا اللهم ارهقه صعودًا.

اللهم اجعل النجوم عليهم رجومًا والزقّوم لهم طعامًا واسقهم حميمًا اللهم ألق في قلوبهم الرعب وفزّعهم وحل بينهم وبين ما يشتهون اللهم صبّ من فوق رؤوسهم الحميم اللهم واصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون اللهم احرقهم بنار تأتيهم بغتة فتبهتهم، لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم، واجعلهم حصيدًا خامدين اللهم صب عليهم العذاب صبًا اللهم لا تبقِ منهم أحدًا أبدًا اللهم صب عليهم سوط عذاب اللهم كن لهم بالمرصاد اللهم اجعلهم كهشيم محتظر.

اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالًا وسعيرًا اللهم عليك بمن أدبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر اللهم واخسف بهم الأرض وأرسل عليهم حاصبًا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة وأنزلهم من صياصيهم وأخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلّةً صاغرين اللهم اكسر ملكهم واقصم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطّل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين اللهم أبطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحرة يا قوي يا متين بسم الله يبطل كل سحر بسم الله يبطل كل سحر مأكول بسم الله يبطل كل سحر مشروب باسمك.

اللهم أبطل كل سحر مأكول مشروب بسم الله يبطل كل سحر معقود بسم الله يبطل كل سحر مرشوش بسم الله يبطل كل سحر مدفون بسم الله يبطل كل سحر محروس بسم الله يحرق كل سحر محروس اللهم أبطل كل سحر مدفون عند البيوت بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأعتاب اللهم أبطل كل سحر مدفون في القبور اللهم أبطل كل سحر في قبر اللهم أبطل كل سحر في ميت في قبر. اللهم أبطل كل سحر منثور اللهم أبطل كل سحر في عطر أو بخور اللهم أبطل كل سحر مشموم في عطر أو بخور اللهم أبطل كل سحر مكتوب اللهم أبطل كل سحر بدم مكتوب اللهم أبطل كل سحر بدم كتبوه اللهم أبطل كل سحر بحروف او ارقام او جداول كتبوه اللهم أبطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه اللهم أبطل كل سحر سفلي اللهم أبطل كل سحر قديم قوي خفي اللهم أبطل سحر الكواكب والنجوم.

اللهم أبطل سحر عباد الكواكب والنجوم اللهم أبطل كل أسحار اليهود اللهم أبطل كل أسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس إنك أنت القوي العزيز اللهم أبطل كل سحر في كنيسة عقدوه اللهم أبطل كل سحر على صورة صنعوه اللهم أبطل كل سحر في تمثال صنعوه اللهم أبطل كل سحر في تماثل بأبر ودبابيس صنعوه اللهم أبطل كل سحر في تمثال اللهم أبطل كل سحر في تمثال ربطوه اللهم أبطل كل سحر في تمثال دفنوه اللهم أبطل كل سحر في خيط عقدوه اللهم أبطل كل سحر في خيوط عقدوه اللهم أبطل كل سحر معقود مربوط.

اللهم أبطل كل سحر من أجزاء الحيوان صنعوه اللهم أبطل كل سحر في شعر عقدوه اللهم أبطل كل سحر من آثار المسحور صنعوه اللهم أبطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه اللهم أبطل كل سحر بدم كتبوه اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة كتبوه اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة صنعوه اللهم أبطل كل سحر بذهب أو فضة أو نحاس أو زئبق صنعوه اللهم أبطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين اللهم أبطل سحر الأرواح اللهم أبطل سحر قلب العقول اللهم أبطل سحر الجنون.

اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج اللهم أبطل سحر الطلاق اللهم أبطل أسحار الطلاق والفرقة والبغضاء اللهم أبطل سحر البغضاء اللهم واجعل في سحر الطلاق زيادة في المحبة اللهم واجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة اللهم أبطل أسحار المحبة اللهم أبطل أسحار المحبة المحرمة اللهم أبطل أسحار الزنا اللهم أبطل أسحار الوقوع في الزنا اللهم أبطل أسحار التسخير والجلب والمحبة اللهم أبطل كل سحر على القلوب.

اللهم أبطل كل سحر يغير القلوب اللهم أبطل عقد المحبة اللهم أبطل سحر تعطل الزواج اللهم أبطل سحر العنوسة اللهم أبطل سحر البوار اللهم أبطل سحر صرف الأزواج اللهم أبطل أسحار الجان اللهم أبطل أسحار العاشق اللهم أبطل سحر العاشق من الجان اللهم أبطل أسحار المرض اللهم أبطل أسحار السرطان اللهم أبطل أسحار الجنون اللهم أبطل سحر الوسوسة اللهم أبطل سحر عدم الإنجاب اللهم أبطل سحر الإسقاط اللهم أبطل سحر العقم اللهم أبطل أسحار العقم والنزيف اللهم أبطل أسحار النزيف اللهم حل كل عقد في الأرحام اللهم حل كل العقد.

اللهم احرق ما في الأرحام من عقد وسدد، اللهم أبطل سحر ربط الأزواج، اللهم حل كل ربط على الازواج اللهم حل كل ربط على العورات اللهم أبطل سحر الأزواج اللهم أبطل أسحار البغضاء اللهم أبطل سحر تعطيل العمل اللهم أبطل سحر الخسارة اللهم أبطل سحر تبديد الاموال اللهم أبطل أسحار الفقر اللهم أبطل أسحار الكفر اللهم أبطل كل سحر يصد عن الالتزام اللهم أبطل كل سحر يصد عن الاستقامة.

اللهم أبطل كل سحر يصد الحجاب اللهم أبطل كل سحر يصد عن القرآن اللهم أبطل كل سحر يصد عن الاسلام اللهم أبطل أسحار الكفر والفجور اللهم أبطل أسحار الشك اللهم أبطل أسحار القتل والهلاك اللهم أبطل سحر القتل والانتقام والهلاك اللهم أبطل أسحار السرقة والابتزاز اللهم أبطل كل سحر مستمر اللهم أبطل كل سحر مستمر يجدد اللهم أبطل كل سحر تم بالعيون اللهم أبطل كل سحر تم بنظرة اللهم أبطل كل سحر من عين الساحر تم اللهم أبطل كل سحر قوي اللهم أبطل كل عقدة اللهم أبطل كل عقدة في الأجساد.

اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة اللهم أبطل أكبر العقد اللهم حل أكبر العقد اللهم حل أكبر عقدة تفرّعت منها العقد اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم أبطل سحر الأسر اللهم أبطل كل سحر أصله في الأم أو الأب اللهم أبطل كل سحر خفي قوي اللهم أبطل كل سحر غار في الأجواف اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم أذق الساحر ألم سحره اللهم اجعل عاقبة أمره خسران اللهم اقلب السحرة على أعوانهم اللهم اقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم.

اللهم اقلب أعوان السحرة خائبين اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم أخرجهم من الأجساد أذلّة صاغرين اللهم انصر عبدك وأمتك اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اللهم افتح لعبدك فتحًا مبينًا اللهم اشفه شفاء لا سقم بعده اللهم أنزل الشفاء، اللهم ارفع كل الداء، اللهم اشفهم بشفاك، واحجر عنهم أذاك، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلّا شفاك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم لا يبطل السحر إلّا أنت سبحانك ولا يحلّ العقد إلا أنت سبحانك.