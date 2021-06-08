تحفة فنية .. افتتاح كورنيش النيل بالمنيا بعد تطويره في عهد الرئيس السيسي

افتتحت محافظة المنيا ، كورنيش النيل أمام المواطنين للاستمتاع بجمال الطبيعة بالمجان بعد عامين من التطوير المستمر شمل 3 مراحل .

المرحلة الأولى من تطوير كورنيش النيل ، بدأت من نادى الشرطة حتى مجلس المدينة ، بطول 300 متر تقريبا، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وكذلك زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادى الكورنيش، وتم تخصيص أماكن لألعاب الأطفال، وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافتيريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.

فيما تضمنت المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش والتى بلغ طولها 295 متر مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير، ومنطقة مخصصة للعائلات.

بينما المرحلة الثالثة والأخيرة ، امتدت بطول 150مترا حتى نادى المنيا الرياضى، وتم الانتهاء منها وشملت إنشاء عدد من المقاعد وأماكن للتصوير ونصب باسم محافظة المنيا أمام مبنى الديوان مباشرة ونصب تذكارى للتعاون الوثيق والتوأمة بين مدينة المنيا ومدينة هلدسهايم الألمانية.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بتركيب كاميرات مراقبة، وكذلك تفعيل الغرامات بقيمة 50 جنيه على كل من يلقى القمامة على الأرض من أجل الحفاظ على الكورنيش وجماله ، وباعتبار أن كورنيش النيل ملك للجميع ويجب الحرص والحفاظ عليه ، وأن من بين الإجراءات الاحترازية والوقائية أيضا للحفاظ على الكورنيش عدم افتراش الأرض للحفاظ على الحشائش والورود والزهور.



فتحول كورنيش النيل بعد التطوير إلى متنفس حضارى حقيقي، يستوعب الأهالى ويليق بهم من وكان من أهم أولويات المحافظة، والذى يأتى فى إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها للاستمتاع بالكورنيش فهو ملك لجميع المواطنين، والحفاظ عليه واجب وطنى ومسؤولية مباشرة من المواطنين كما قامت الأجهزة التنفيذية أيضا بعمل دوريات مرورية مستمرة على مدار.

