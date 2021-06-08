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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى رحيلها.. ناهد السباعي تنعى جدتها هدى سلطان

صدى البلد

استعادت الفنانة ناهد السباعي ذكريات جدتها الفنانة هدى سلطان بصورة جديدة لها نشرتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت ناهد السباعي في الصورة برفقة الفنانة الراحلة هدى سلطان وعلقت قائلة: "اللهم إني اشتقت لمن لم يأتي مثلها أبد ولن يعوض مكانها أحد اللهم ارحم جدتي #الذكرى_السنوية #هدى_سلطان".
 

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي أثارت حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، وتصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل” بأحدث منشوراتها، الذي تحدثت فيه عن الفنانة دلال عبد العزيز

 

ودعت الفنانة ناهد السباعي بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز والتي تعاني صحيا؛ بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا، منذ أواخر أبريل الماضي. 

 

ونشرت ناهد السباعي صورة لها مع دلال عبد العزيز، وكذلك صورة لجنازة والدها، عبر حسابها على تطبيق الصور “إنستجرام”، وعلّقت عليها: «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة، وبابا ساب وصيته معاها، وساعة وفاة أخويا؛ جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس». 

 

وأضافت: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين». 

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