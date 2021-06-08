راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده بصحبة إلهام شاهين وإيناس الدغيدي.. شاهد

حرصت الفنانة ليلي علوي علي الاحتفال بعيد ميلاد الفنان راغب علامة، من خلال نشر بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ليلي علوي في الصور مرتدية فستان أزرق مزركش، بدرجات اللون الأزرق الفاتح والغامق، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع بعض الاكسسوارات الذهبية.

وجمعت الصور كل من ليلي علوي وراغب علامة، مع الفنانة الهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وايناس الدغيدي، وبعض من الأصدقاء المقربين.

وعلقت ليلي علوي علي الصورة كاتبة: "كل عام وانت بخير راغب علامة".

من ناحية أخرى، يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار الدكتور طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.