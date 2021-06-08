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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية لإجراء الانتخابات

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الانتخابات.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وبالأخص في مرحلة ما بعد التعاون العسكري ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش، بهدف تطوير التعاون الاقتصادي والثقافي والصحّي، بالإضافة إلى التعاون في المجال الاستثماري، وتوفير الظروف الملائمة للشركات البريطانية الكبرى للعمل في العراق"، وفقًا لقناة “السومرية نيوز” العراقية.

وأشار البيان إلى أن "توقيع وثيقة التعاون السياسي الاستراتيجي بين البلدين يعد تتويجا للتطور الذي شهدته العلاقة الثنائية، معبرا عن تثمينه لموقف بريطانيا الداعم للعراق في حربه على الإرهاب، وترحيبه بدعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مجال الإصلاح الاقتصادي".

وجدد رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على "أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الانتخابات القادمة، عن طريق إسناد عمل مفوضية الانتخابات ورفدها بالمراقبين الدوليين".

من جانبه، جدد راب، دعم المملكة المتحدة الكامل للعراق وجهود الحكومة في فرض سيادة القانون والاستقرار، وكذلك دعم دوره الإقليمي المتنامي في تخفيف الصراعات وتغليب منطق الحكمة بدلا من النزاعات المستمرة.

وبين، أن الدور القيادي للعراق إقليمياً هو دليل على سداد الرؤية المستقبلية للحكومة العراقية لطبيعة الإستقرار وعوامل التهدئة وسبل تعزيزها في المنطقة.

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