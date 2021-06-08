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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

أوزان ثقيلة.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تستعرض قوتها في الجيم

حفيدة عبدالرحمن ابو
حفيدة عبدالرحمن ابو زهرة

نشرت سارة صبري -حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيه داخل الجيم لأداء التدريبات الرياضية. 

وظهرت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، في الجيم وهي تستعرض وقتها، في دفع إطار (كاوتش) رافعة ثقيلة (بلدوزر)، وظهرت أيضًا وهي تجر الأوزان الثقيلة داخل الجيم. 

كانت سارة صبرى -حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة- نشرت صورا في أكتوبر 2020 من خطبتها والتي أقيمت فى جو عائلى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وعلقت سارة صبري على الصورة قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا".

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حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تثير الجدل

وكانت أثارت سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل بعد ظهورها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، خلال قضاء إجازتها الصيفية فى جامايكا، بالبحر الكاريبي.

وظهرت سارة صبري في الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي منطلقة على شاطئ البحر الكاريبي، مرتدية ترتدي مايوه محتشم أو كما يُطلق عليه بـ (المايوه الشرعي)، هو ما لفت انتباه متابعيها وعلقت على صورتها قائلة: "لقد كنت بصدق أحلم بالوجود على الشاطئ اليوم".

وتعد هذه ليست المرة الوحيدة التي تثير فيها سارة صبرى حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل، حيث ظهرت من قبل وهى ترقص مع والدها بطريقة شعبية فى أحد الأفراح، وعلق متابعوها دى مش رقصة دى خناقة.

كما نشرت سارة صبري، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قبل أيام، ظهرت خلاله وهي تحتضن جدها (عبد الرحمن أبو زهرة) وتطلب منه تقبيلها.

وقوبل طلب "سارة" لقبيل جدها بالرفض، حيث داعبها قائلا "الواحدة بخمسين جنيه"، فحاولت تقبيله في غفلة، ليواجهها مازحًا: "لأ دا إحنا كدا هنعمل فيلم".

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