بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة





ونشرت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.









ونسقت مع الفستان الحجاب باللون البيج بطريقة تخطف الأنظار.





ومن الناحية الجمالية، وضعت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة الماكياج البسيط دون أن تتكلف في إظهار ملامحها بطريقة لافتة.





وعرف رواد السوشيال ميديا سارة صبري عرفت كخبيرة موضة عاشت وتربت في كندا واتجهت للإعلانات في الفترة الأخيرة عن بعض المنتجات عبر صفحتها على انستجرام.



والتزمت سارة صبري بالحجاب منذ ظهورها الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كخبيرة موضة وهي تشارك متابعيها صورا من رحلاتها وأنشطتها اليومية.

وتعرف الجمهور إلى سارة صبري لأول مرة من خلال فيديو نشرته برفقة جدها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة



اقرأ ايضا:





وإليكم الصور ..