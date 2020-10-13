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مرأة

بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
حفيدة عبد الرحمن
حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
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حياة عبد العزيز
احتفلت البلوجر سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أمس، بخطوبتها في حفل بسيط بحضور الأهل وعدد من المقربين.

ونشرت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة بإطلالة محتشمة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الأوف وايت المطرز، ذات الأكمام المنقوشة.

ونسقت مع الفستان الحجاب باللون البيج بطريقة تخطف الأنظار.

ومن الناحية الجمالية، وضعت حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة الماكياج البسيط دون أن تتكلف في إظهار ملامحها بطريقة لافتة.

وعرف رواد السوشيال ميديا سارة صبري عرفت كخبيرة موضة عاشت وتربت في كندا واتجهت للإعلانات في الفترة الأخيرة عن بعض المنتجات عبر صفحتها على انستجرام.

والتزمت سارة صبري بالحجاب منذ ظهورها الأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كخبيرة موضة وهي تشارك متابعيها صورا من رحلاتها وأنشطتها اليومية.

وتعرف الجمهور إلى سارة صبري لأول مرة من خلال فيديو نشرته برفقة جدها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

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وإليكم الصور ..
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
بعد خطوبتها .. شاهد 10 صور لحفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
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