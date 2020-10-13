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فن

أخبار الفن| خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة.. وزواج ابن فضل شاكر

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:38 ص
حفيدة عبد الرحمن
حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

نشرت سارة صبرى، حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة، صورا من خطبتها والتي أقيمت منذ قليل فى جو عائلي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

ردت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ، علي حملات التنمر التي تعرضت لها خلال الفترات الماضية، بسبب ارتباطها بشاب أصغر منها سنًا، مبينة أنها ليست أقل من نجمات هوليوود ممن ارتبطن بشباب أصغر سنًا منهن. 

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

احتفل الفنان محمد فضل شاكر، مساء ليلة أمس الإثنين، 12 أكتوبر، بحفل زفافه، على كاترينا مراد، في حفل خاص، حضره الأهل والأصدقاء، ولم يتم تداول صور للحفل. 
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