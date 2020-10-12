بالصور.. خطوبة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة





وعلقت سارة صبري على الصورة قائلة: "‏الحمد لله حمدًا كثيرًا".



وكانت أثارت سارة صبري حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل بعد ظهورها الأخير عبر حسابها الشخصي على انستجرام، خلال قضاء إجازتها الصيفية فى جامايكا، بالبحر الكاريبي.





وظهرت سارة صبري في الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي منطلقة على شاطئ البحر الكاريبي، مرتدية ترتدي مايوه محتشم أو كما يُطلق عليه بـ (المايوه الشرعي)، هو ما لفت انتباه متابعيها وعلقت على صورتها قائلة: "لقد كنت بصدق أحلم بالوجود على الشاطئ اليوم".





وتعد هذه ليست المرة الوحيدة التي تثير فيها سارة صبرى حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجدل، حيث ظهرت قبل أيام وهى ترقص مع والدها بطريقة شعبية فى أحد الأفراح، وعلق متابعوها دى مش رقصة دى خناقة.





نشرت سارة صبري، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قبل أيام، ظهرت خلاله وهي تحتضن جدها (عبد الرحمن أبو زهرة) وتطلب منه تقبيلها.





وقوبل طلب "سارة" لقبيل جدها بالرفض، حيث داعبها قائلا "الواحدة بخمسين جنيه"، فحاولت تقبيله في غفلة، ليواجهها مازحًا: "لأ دا إحنا كدا هنعمل فيلم".

نشرت سارة صبرى حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة صورا من خطبتها والتي أقيمت منذ قليل فى جو عائلى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.