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مرأة

بعد فوزها بأفضل ممثلة شابة.. شاهد أجمل إطلالات ليلى أحمد زاهر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:16 م
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
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حياة عبد العزيز
نشر الفنان أحمد زاهر صورة جديدة برفقته ابنته الفنانة الشابه ليلى أحمد زاهر، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب أحمد زاهر على الصورة قائلًا: الحمدلله والشكر لله جائزة افضل ممثل لعام ٢٠٢٠ من مهرجان همسه الدولي وجائزه افضل ممثله شابه ليلى احمد زاهر فضل ونعمه شكرا للمهرجان وشكرا للجمهور العظيم اللي صوتلي.

وخلال الفترة الماضية حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على جذب الأنظار لها بمجموعة من الإطلالات على أحدث صيحات الموضة التي تناسب سنها ورشاقتها.

كما ظهرت بأكثر من لوك، واعتمدت على وضع المكياج اللافت والغريب.

وأثارت ليلى أحمد زاهر الجدل خلال عطلتها الصيفية بالإطلالات الجريئة والملونة.

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وإليكم صور ليلى أحمد زاهر ..
ليلى أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر ليلى أحمد زاهر
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