فستان قشر سمك.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الإعلامية بوسي شلبى؛

صورة جديدة لها رفقة الفنانة

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عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة وجذابة.





وظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان باللون الاخضر بقشر السمك وهو ما أبرز قوامها الرشيق المتناسق .





اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.





وتركت شعرها منسدلا علي كتافها على طريقة الويفى المموج وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.