بـ الذهبي اللامع.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة ليلى احمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز عن جمالها واناقتها.
وتألقت بها ليلى احمد زاهر، مرتديا جيب جذاب وانيق من البليسية باللون الذهبي اللامع، ومنسقه معها بلوزة بسيطة وناعمة باللون الأسود، ووضعت حزام على الخصر ليبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ليلى احمد زاهر في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات ناعمة من الماسكارا، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم ليبرز جمال أنوثتها.
كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها وإطلالتها الجذابة.
واعتمدت في إطلالتها على وضع الأكسسوارات الكثيفة التى تبرز جمالها، فاختارت قرط طويل باللون الذهبي، ومجموعة من الأساور لليد لأكمال ظهورها.
وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، احمد صلاح حسني، احمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.