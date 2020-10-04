بـ الذهبي اللامع.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي التى تتناسب مع ظهورها وإطلالتها الجذابة.

واعتمدت في إطلالتها على وضع الأكسسوارات الكثيفة التى تبرز جمالها، فاختارت قرط طويل باللون الذهبي، ومجموعة من الأساور لليد لأكمال ظهورها.





وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، احمد صلاح حسني، احمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



