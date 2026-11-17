استنادًا إلى أكثر من سبعة عقود من التعاون الوثيق، تؤكد مصر وألمانيا مجددًا على شراكتهما الممتدة خلال فعاليات «يوم التعاون المصري-الألماني» في نسخته الثانية، المقرر عقده في ۲٥ نوفمبر ۲۰۲٦ بمقر السفارة الألمانية في القاهرة.

يستضيف الفعالية السفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، بمشاركة رفيعة المستوى من مسؤولي البلدين، بمن فيهم ممثلون عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الألمانية، وبنك التنمية الألماني (كي أف دبليو)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر، فضلًا عن شركاء القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وتحت شعار «بناء الشراكات معًا»، ستسلط الفعالية الضوء على كيفية مساهمة التعاون المصري-الألماني في تحقيق التنمية المستدامة عبر الربط بين الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الشركات، وتطوير البنية التحتية الأساسية.

يتجسد هذا النهج في ثلاثة محاور مترابطة: «تعلَّم»، الذي يركز على تزويد الأفراد بالمهارات الفنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل المتغير؛ و«اصنَع»، الذي يدعم رواد الأعمال والشركات للنمو والابتكار وتوفير فرص العمل؛ و«ابْنِي»، الذي يعزز البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية التي تعتمد عليها المجتمعات والشركات.

وتُبرز هذه المحاور كيف يمكن لتنمية المهارات، وتمكين المشروعات، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية أن تعزز بعضها البعض وتدعم أولويات التنمية في مصر.

وستشهد الفعالية محطة بارزة تتمثل في توقيع سلسلة من الاتفاقيات بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وبنك التنمية الألماني (كي أف دبليو) وشركائهما من الجانبين المصري والدولي.

وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات متنوعة تشمل تنمية القطاع الخاص وتمويله، والتعليم الفني والتدريب المهني، والطاقة، والمياه، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس اتساع نطاق التعاون القائم والالتزام المشترك بدفع عجلة أولويات التنمية في مصر.



كما سيتزامن انعقاد الفعالية مع انطلاق الحملة العالمية «الـ 16 يومًا لمناهضة العنف القائم على المرأة».

وفي بادرة رمزية للتوعية والتضامن والتأكيد على الالتزام بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ستُضاء مباني السفارة الألمانية باللون البرتقالي، وهو اللون الرمزي للحملة، كما سيتم توزيع شارات برتقالية على الضيوف.

وسيمثل «يوم التعاون المصري-الألماني» في نسخته الثانية فرصة للاحتفاء بإنجازات التعاون الثنائي، وإبراز الشراكات الدافعة لمسيرة التقدم، واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك.