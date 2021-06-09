السعودية | بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن حريق محطة وقود عنيزة

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية عن سبب الحريق الذي اندلع في محطة وقود بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، وذلك عقب تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني لمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل في بيان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة "إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة".

وأوضح أن سائق السيارة كان يقوم بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات.

وأكد متحدث الدفاع المدني اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق سائق المركبة، مشددا على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.