عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية | بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن حريق محطة وقود عنيزة

بيان من الدفاع المدني
بيان من الدفاع المدني بشأن حريق محطة وقود عنيزة

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية عن سبب الحريق الذي اندلع في محطة وقود بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، وذلك عقب تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني لمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل في بيان، إن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة "إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة".

شاهد.. انطلاق مناورات "مخالب الصقر 4" البرية بين السعودية وأمريكا

بدون رسوم.. تفاصيل تمديد السعودية صلاحية الإقامات للوافدين خارج المملكة

 

وأوضح أن سائق السيارة كان يقوم بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات.

 

وأكد متحدث الدفاع المدني اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق سائق المركبة، مشددا على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.

السعودية الدفاع المدني محطة وقود المديرية العامة للدفاع المدني اشتعال عنيزة حرائق

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. مبادلة الإماراتية تنضم لـ صفقة أنابيب أرامكو

شاهد.. انطلاق مناورات "مخالب الصقر 4" البرية بين السعودية وأمريكا

وفد من الخارجية السعودية يصل الصومال لإعادة فتح سفارة المملكة في مقديشو

ترشيحاتنا

هل يغادر ناصر ماهر الأهلي في صفقة تبادلية مع بيراميدز؟ وكيل اللاعب يرد

وزير المالية: نتوقع وصول الدفعة الثانية من قرض "النقد الدولي" الشهر الجاري.. فيديو

تهتم بـ30 مليون مزارع.. عضو "الشيوخ": نقابة للفلاحين على أجندة اللجنة

ميدو : الزمالك يسدد مبالغ غير طبيعية للاعبيه والسبب تركي آل الشيخ

منح تصاريح المعدات .. 14 معلومة عن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

تصريح مفاجئ من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أصل فيروس كورونا

مرتضى منصور يعلق على سحب أرض فرع الزمالك بأكتوبر

قناة الأهلي تكشف حقيقة رحيل عمرو السولية ووجود صفقة تبادلية مع بيراميدز

خبر سار لـ المصريين.. استشاري مناعة يوضح أسباب انخفاض الإصابة بفيروس كورونا

تفاصيل صفع الرئيس الفرنسي على وجهه و الإليزيه يعلق على الواقعة| فيديو

السعودية | بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن حريق محطة وقود عنيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

«السيسي» يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط| صور

7 ذكور و3 إناث.. إمرأة تلد 10 توائم في بطن واحدة.. شاهد التفاصيل

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

فيديو

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

انقذوا رشيد.. أم تبحث عن علاج لـ طفلها المصاب بـ مرض نادر

نسيوا شاش في بطني.. فاطمة كشري ضحية خطأ طبي فادح

المزيد

ساحة رأي

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ