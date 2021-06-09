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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. مجلس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي يصدر 9 قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانتهى إلى القرارات التالية:

أولا: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانبين البولندي والأوكراني في شأن مشروعي مذكرتَي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتَي جمهورية بولندا وجمهورية أوكرانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية.

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ثالثا: تفويض وزير السياحة ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع كل من البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن "مبادرة المجتمع السياحي" بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة، ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال ما يلزم في شأنها.

رابعًا: تفويض وزير التعليم ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكوسوفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية كوسوفو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسًا: تحويل مبادرة تأسيس صندوق لتطوير الربط الجوي ـ الواردة ضمن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الموافَق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25 / 1 / 1441هـ ـ إلى برنامج وطني للربط الجوي، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للبرنامج.

سادسًا: الموافقة على استثناء الجهات الحكومية، التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية، التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ.

سابعًا: استحداث وكالة باسم "وكالة الخدمات اللوجستية" ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 23 / 5 / 1440هـ.

ثامنًا: تعيين أحمد بن عبدالعزيز الحقباني عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ممثلاً عن القطاع الخاص.

تاسعًا: الموافقة على ترقيات للمرتبتَيْن (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة "وزير مفوض" وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية خالد بن محمد بن سيف السيف إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع.

ـ ترقية رياض بن عبدالمحسن بن محمد المانع إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ـ ترقية محمد بن صالح بن عبدالرحمن الصرامي إلى وظيفة (المدير العام للأحوال المدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوكالة الأحوال المدنية.

ـ تعيين حازم بن ناصر بن سعد الرشيد على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ـ ترقية جابر بن عبدالله بن ظافر الشهري إلى وظيفة (مدير عام فرع منطقة الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

السعودية مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مجلس الوزراء السعودي

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