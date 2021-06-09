السعودية.. وفاة المستشار سحمي بن شويمي المشرف العام في إمارة الرياض
ودعت المملكة العربية السعودية، المستشار سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض، حيث تقام الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.
ونعى مغردون سعوديون بينهم أمراء وسفراء وعدد من كباء المسؤولين المستشار سحمي بن شويمي، وانتشر هاشتاج "#سحمي_بن_شويمي_في_ذمة_الله" بشكل واسع في المملكة حيث قدم النشطاء أحر التعاوي والدعوات للفقيد.
وقال حساب قبيلة الدواسر على تويتر تعليقا على وفاة سحمي بن شويمي "نعزي أبناءه وذويه وقبيلة الدواسر عامة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".
بدوره، المستشار تركي آل الشيخ الفقيد سحمي بن شويمي قائلا "رحمك الله يا أبو تركي.. والله انك فقيده.. لكن لا نقول إلا الحمدالله على كل حال.. عزائي لعائلته الكريمة ولكل قبيلة الدواسر ولكل محبينه وأهل منطقة الرياض التي خدم فيها عمره كله الى اللحظه الاخيرة".