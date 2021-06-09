السعودية.. وفاة المستشار سحمي بن شويمي المشرف العام في إمارة الرياض

ودعت المملكة العربية السعودية، المستشار سحمي بن شويمي بن فويز المصارير، والمشرف العام في إمارة منطقة الرياض، حيث تقام الصلاة عليه عصر اليوم الأربعاء في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

ونعى مغردون سعوديون بينهم أمراء وسفراء وعدد من كباء المسؤولين المستشار سحمي بن شويمي، وانتشر هاشتاج "#سحمي_بن_شويمي_في_ذمة_الله" بشكل واسع في المملكة حيث قدم النشطاء أحر التعاوي والدعوات للفقيد.

وقال حساب قبيلة الدواسر على تويتر تعليقا على وفاة سحمي بن شويمي "نعزي أبناءه وذويه وقبيلة الدواسر عامة، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويُدخله فسيح جناته. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}".

إنتقل إلى رحمة الله الاستاذ سحمي بن شويمي مدير عام مكتب سمو أمير منطقة الرياض.

نِعمَ الرجل، عرفته محباً لوطنه مخلصاً لقيادته خادماً لأبناء وطنه، خلوقاً بشوشاً محبوباً لدى الجميع.

غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وعزائنا لعائلته خاصة ولقبيلة الدواسر عامة.#سحمي_بن_شويمي_في_ذمة_الله pic.twitter.com/B5W5XKwsFd — فهد الدميخي (@FahadAldumekhi) June 8, 2021

بدوره، المستشار تركي آل الشيخ الفقيد سحمي بن شويمي قائلا "رحمك الله يا أبو تركي.. والله انك فقيده.. لكن لا نقول إلا الحمدالله على كل حال.. عزائي لعائلته الكريمة ولكل قبيلة الدواسر ولكل محبينه وأهل منطقة الرياض التي خدم فيها عمره كله الى اللحظه الاخيرة".

رحمك الله يا ابو تركي ... والله انك فقيده ... لكن لا نقول الا الحمدالله على كل حال ... عزائي لعائلته الكريمة ولكل قبيلة الدواسر ولكل محبينه وأهل منطقة الرياض التي خدم فيها عمره كله الى اللحظه الاخيرة ... pic.twitter.com/S3BzPSO0RR — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 8, 2021

رحم الله معالي أخي الأستاذ #سحمي_بن_شويمي

صيته امتلأ بالخير، وكفاءة إدارية لها بصمات التميز والكفاءة، عرفته عن قرب أخاً محباً، صادقاً في إخلاصه لوطنه، ولولاة أمره.

جمعتنا مواقف كان الرجل الأثبت لها والأبلغ والأسمى.



خالص العزاء لأسرته وذويه ومحبيه

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/XBRTzYadnV — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 8, 2021