أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد التعادل مع كولومبيا

انتزع مُنتخب كولومبيا، تعادلا ثمينا أمام مُنافسه، مُنتخب الأرجنتين، في تصفيات كأس العالم 2022، بهدفين.

وقال سكالوني مدرب الأرجنتين، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كنا نستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولكن لسوء الحظ خرجنا بالتعادل، اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا طوال اللقاء".

وأضاف: "نحن دائما ما نتفوق في الاستحواذ على الكرة طوال مباريات التصفيات، ونستحق الفوز في جميع المباريات، ولكن كرة القدم لا تعترف إلا بتسجيل الأهداف".

وواصل تصريحاته قائلا: "واجهنا العديد من الصعوبات فى تشكيل الفريق اليوم، نظرا لوجود لاعبين نعلم جيدا أنهم غير قادرين على خوض المباراة بالكامل بسبب عودتهم من الإصابة".

وسجلت الأرجنتين هدفين عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 3، قبل أن يُسجل لياندرو باريديس الهدف الثاني في الدقيقة 8.

وفى الشوط الثاني سجل لويس مورييل هدف منتخب كولومبيا الأول في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء.

ونجح ميجيل بورخا في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل في صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 12 نقطة.