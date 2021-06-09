من داخل سيارتها.. نوال الزغبي تتألق بـ إطلالة جديدة | شاهد

نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة من داخل سيارتها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت نوال الزغبى على الصورة “بحبك بإحساس كل الناس مش عايشتو حبي ما بينقاس ولا بكل الدنيي قايستوووووو”.

وكشفت الفنانة نوال الزغبي، عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى"، وتم طرحهما ثانى أيام عيد الفطر.

وقالت فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.