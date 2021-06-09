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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زعيم الأغلبية: نشاط وإنجازات وزارة السياحة تستحق الإشادة

خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة

أشاد النائب  أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بنشاط وإنجازات الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مؤكدا أن حدث نقل المومياوات جعل كل مواطن مصري يشعر بالفخر تجاهه كما كان لائقا بمصر والمصريين.

 

جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن، بحضور وزير السياحة خالد العناني،  ومشاركة  النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،  والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيي عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب،  وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة  لحزب مستقبل وطن.

 

وأضاف زعيم الأغلبية خلال كلمته بالندوة: "يجب ألا نختصر ما يحدث من إنجازات  في قطاع السياحة في حدث أو اثنين أو ثلاثة.. عندنا كل يوم إنجاز في قطاع السياحة والوزير الحالي نموذج رائع في أداء مهمته".


بدوره أكد النائب أحمد الجندي، أمين التثقيف والتدريب بحزب مستقبل وطن، أنه لا يخفي علي أحد حجم الإنجازات التى تتم في قطاع السياحة والآثار في مصر خلال الفترة الأخيرة.

مجلس النواب وزير السياحة خالد العنانى قطاع السياحة مستقبل وطن

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