نجح مسؤولو نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع المغربي عبد الحميد معالي، جناح فريق اتحاد طنجة، بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وذلك بداية من الموسم الكروي الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي أن الصفقة كلفت الزمالك نحو 500 ألف دولار، سيتم سدادها على أقساط، في إطار السياسة المالية الجديدة التي يتبعها النادي.

ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب تحت السن، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، ما يتيح للقلعة البيضاء الاستفادة من خدماته دون شغل مكان في القائمة الأساسية للفريق الأول.

ومن المقرر أن يصل عبد الحميد معالي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديمه للجماهير ووسائل الإعلام.



أرقام عبدالحميد معالي صفقة الزمالك الجديدة



عبدالحميد معالي صاحب ال19عام يلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر بجانب نصف الملعب



معالي من ناشئين اتحاد طنجة وصعد للفريق الأول في موسم2023-2024وشارك في 30 مباراة وصنع هدفين



مع الفريق الأول طوال مسيرته لعب معالي 45 مباراة بدون تسجيل أهداف ولكن قدم نفسه كصانع لعب مميز

