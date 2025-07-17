تجربة فريدة .. رجل أعمال أمريكي يستعد للاستحواذ على نادي الخلود السعودي

كشف تقرير صحفي سعودي عن اقتراب رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورج للاستحواذ على نادي الخلود السعودي.

وحسب مصادر جريدة «الشرق الأوسط» السعودية فإن رجل الأعمال الأميركي بن هاربورغ سيكون أول مستثمر أجنبي في الكرة السعودية عبر شراء نادي الخلود السعودي.

ويملك رجل الأعمال الأميركي حصة أقلية تبلغ 6.5 في المائة في نادي قادش الإسباني ليضيف النادي السعودي إلى استثماراته الرياضية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة بعد اقتراب إعلان بيع ملكية النادي الذي يتخذ من مدينة الرس بالقصيم مقراً له، وذلك ضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية واستثمارها.

وتم طرح نادي الخلود في المرحلة الثانية للمشروع الذي استهدف في بدايته عدداً من الأندية، منها الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، إضافة لأندية نيوم والدرعية والقادسية والعلا.