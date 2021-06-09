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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نقلة في مشاريع الإسكان والطرق طيلة 7 سنوات من حكم السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب سيد الكرماوي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن الانجازات التي تحققت في مجال الاسكان والتعمير والطرق في مصر طوال 7 سنوات مضت غير مسبوقة.

 

واشار الكرماوي خلال تصريحات له اليوم، بالعديد من إنجازات وزارة الاسكان طوال الفترة الماضية بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي وفي مقدمتها، الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات طرق قومية، بتكلفة 8 مليارات جنيه، والانتهاء كذلك من تنفيذ 11 مشروع طرق رئيسية بتكلفة 5.9 مليار جنيه، في اطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.

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وشدد عضو لجنة الإسكان، أن الاحلام لم تتوقف، فإنه جارٍ تنفيذ 9مشروعات طرق رئيسية، بتكلفة 14 مليار جنيه، منها مشروع محور الفردوس، الذى تم تشغيل المرحلة الأولى منه، ومحور الفريق كمال عامر وفق تأكيدات وزير الاسكان والتعمير.

 

واشاد نائب السويس  بقدرة وزارة الاسكان كذلك، على الانتهاء من تنفيذ 166 مشروع طرق داخلية بالمحافظات، بتكلفة تقارب ال5.5 مليار جنيه وغيرها من المشاريع.

 

وتابع النائب، إن ما يجري في قطاع الإسكان في مصر في مجال الطرق والوحدات السكنية وغيرها من المشاريع القومية الكبرى، بمثابة اعادة بناء للبلد ووضعها على طريق التقدم والتنمية واتاحة فرص عمل واعدة للشباب في المستقبل.

وزير الإسكان مجلس النواب الرئيس السيسي التنمية الشاملة الوحدات السكنية

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