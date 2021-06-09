يعرض إنجازات السيسي علي مدار 7 سنوات.. هاشتاج #شكرا_يا_ريس يتصدر تويتر

إحتل هاشتاج شكرا_يا_ريس الصدارة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر،تداول عدد كبير من المغردين إنجازات الرئيس السيسي علي مدار الـ7 سنوات الماضية منذ توليه الحكم.

و تفاعل الكثيرون من مختلف الجنسيات في نشر الهاشتاج وتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي،وجاءت أبرز التغريدات كالأتي:

_"ليس من حق المصريين فقط ان يقولوا #شكرا_يا_ريس بل يحق لكل العرب والمسلمين".

_" #شكرا_يا_ريس انا فخورة جدا بحضرتك أنك رئيس جمهوريه مصر العربيه 100مليون شكراً ياريس على كل حاجه عملتها وهتعملها لأجل شعبك تحيا مصر".

وغرد أخرون:"#شكرا_يا_ريس *كل المجالات بها انجازات غير مسبوقة شكرا ياريس".

_"#شكرا_يا_ريس قلت مصر هتبقى قد الدنيا وفعلا بقت كل الدنيا تعمل لها الف حساب".

_"#شكرا_يا_ريس يكفيني فخرا انك أصبحت الرمز في معقل الأخوان في غزه المحرره".