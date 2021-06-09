هشام توفيق: 21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج.. أغسططس 2022 موعد إنتاج أول سيارة كهربائية

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن صناعة الغزل والنسيج تعتبر أهم صناعة مرتبطة بالمجتمع المصري، مضيفا:" قررنا وضع كل الجهود لإحياء صناعة الغزل والنسيج مجددا ".

وأضاف هشام توفيق في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" استثمار كبير في تطوير الغزل والنسيج يصل لـ 21 مليار جنيه ".

وفي سياق أخر قال هشام توفيق:" وصلنا اول 13 سيارة كهربائية مبنية في الصين ويتم إجراء اختبارات على السيارات الكهربائية لمسافة 30 ألف كيلو متر".

وتابع هشام توفيق:" انتاج اول 100 سيارة كهربائية من سيارة نصر في أغسطس 2022 ، والطاقة الانتاجية 25 الف سيارة كهربائية في الوردية الواحدة داخل المصانع، ومستمرين في العمل من أجل توفير محطات الشحن الكهربائي لهذه السيارات".