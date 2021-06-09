الزمالك يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد فرجاني ساسي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف نادي الزمالك من الرسالة التي نشرها فرجاني ساسي صانع ألعاب القلعة البيضاء، وقرار مجلس الإدارة حال عدم عودة اللاعب لمصر لاستكمال الموسم.

وقال شوبير خلال تصريحاته في برنامجه ملعب اون المذاع على فضائية أون تايم سبورتس 1، إن فرجاني ساسي مازال لاعباً في نادي الزمالك، وحتى انتهاء الموسم الحالي كما ينص عقده.

وكان فرجاني ساسي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" كل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتي مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات.

وأضاف ساسي: الخير فيما اختاره الله .. وقريبا سوف أوضح كل الحقائق".

وأشار شوبير الى أن، مجلس إدارة الزمالك قرر التعامل رسمياً وقانونياً مع فرجاني ساسي حال عدم عودته لمصر واستكمال الموسم الحالي.