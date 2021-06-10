بالدرهم .. سعر خيالي لـ فستان درة في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.

ظهرت درة في الصور بإطلالة راقية و أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها.

حمل فستان درة في أحدث ظهور لها توقيع مصممة الأزياء Zeena Zaki، وقد بلغ سعره 1500 درهم إماراتي.



انتعلت درة حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، أكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المميزة التي منحتها مظهرا جذابا و مميزا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على تسريحة شعر من أنامل المصفف Alaa Boulad ، ووضعت لها خبيرة التجميل مني جمال مكياجا رائعا مرتكزا على الالوان الترابية الهادئة .