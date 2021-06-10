الشريف يوضح الهدف من اجتماع القاهرة لرؤساءالمحاكم الدستورية الإفريقية

قال المستشار الدكتور عادل الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، إن كل هذه المعطيات كانت واضحة لدينا فى المحكمة الدستورية العليا وقد أدركنا منذ وقت بعيد وقد ترأس هذه المحكمة معالى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق و رئيس مجلس الشيوخ حاليا والذى كان له الفضل فى اقتراح تأسيس وبدء اعمال مؤتمر القاهرة يضم كافة القضاة ورؤساء المحاكم العليا والدستورية الأفارقة .

وأضاف “شريف ” ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن تجمع كافة القضاة ورؤساء المحاكم العليا والدستورية الأفارقة تم بهدف بحث التحديات، التى تواجه الشعوب الافريقية وتواجه القاء بوجه الخصوص فى مجال التنمية فى هذه البلدان، وهذا الاقتراح لاقى ترحيب شديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنذ ذلك الحين ومنذ 2016 بدأت المحكمة الدستورية العليا فى العمل على استضافة هذا الاجتماع والذى شمله الرئيس السيسى برعايته وحتى الآن .

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم دعمأ كبيرأ لفكرة اجتماع القاهرة لرؤساءالمحاكم الدستورية والعلياالأفريقية لتفهمه للدور الكبير الذى تلعبه المؤسسات القضائية فى مجال الحفاظ على حقوق الانسان وحفاظ استقرار المنطقة فى مجالات مكافحة الارهاب وهى الآفة الأساسية التى تهدد دول العالم .



وتابع أن الاجتماع بدأ فى عام 2017 وتلاه باقى المؤتمرات وفى عام 2019 حدثت نقلة نوعية فى مستوى التعاون القضائى الافريقى من خلال اجتماع القاهرة وفى ظل رئاسة المستشار حنفى الجبالى للمحكمة الدستورية العليا وقتئذ والذى شهد اطلاق منصة قضائية رقيمة بهدف تجميع الدول الافريقية فى المجال القضائى ووضع البنية التحتية الأساسية القوية للاحكام القضائية فى افريقيا وتحقيق التتمية وهى شبكة تضم 54 دولة افريقية .

