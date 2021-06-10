مران الأهلي .. أفشة يواصل برنامجه التأهيلى ويبدأ تدريبات الجري

واصل محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى أفشة جلسة علاج طبيعي بالإضافة إلى تدريبات بدنية متنوعة، ضمن برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وبدأ أفشة تنفيذ تدريبات الجري حول الملعب، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي نفذه على هامش المران الجماعي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٦ أيام.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب دور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ١٩ من الشهر الجاري.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية مع فريق مصر للتأمين يوم الخميس الماضي على ملعب التتش بالجزيرة، انتهت بالتعادل بين الفريقين 2/2، وذلك في إطار التحضير لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وشارك في المباراة العديد من العناصر الشابة، كما اطمأن موسيماني المدير الفني للفريق، على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة في تجربة قوية ومفيدة، لتجهيز أوراقه الفنية قبل مواجهتي الترجي التونسي.