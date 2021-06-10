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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البتر

بعد شريف الدسوقي .. هل يمكن تفادى بتر القدم ؟

صدى البلد

يزداد خطر التعرض للبتر لدى مرض السكرى ممن يعانون من المضاعفات المستمرة دون مراجعة الطبيب باستمرار لمراقبة حالتهم المرضية مثلما أصيب الفنان شريف الدسوقى مؤخرا إذ تعرض لبتر ساقه إليك كيفية الحفاظ على صحة القدمين بعد البتر وفقا لموقع “webmed”

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-لا تدخن 

- يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية الدقيقة ويؤثر على تدفق الدم إلى قدميك. 

-مارس بعض التمارين الرياضية التى يصفها لك الطبيب بعد فترة من التعافى تساعد التمارين الخفيفة فى تحسين حالتك الننفسية والصحية.

-حفاظا على القدم الأخرى من الإصابة استبعد الصنادل والأحذية الأخرى التي لا تغطي القدم تمامًا.

 

بدائل بتر القدم


حتى مع وجود عدوى أو جرح لا يلتئم، قد لا يقترح طبيبك بتر القدم على الفور. 

بناءً على حالتك، قد يوصون بدلاً من ذلك بما يلي:

جراحة لتنظيف الجرح وإزالة الأنسجة الميتة


المضادات الحيوية، والتي ستحصل عليها في المستشفى من خلال أنبوب  في وريدك بتر إصبع أو أكثر.


الجراحة التي تجلب تدفق دم جديد إلى قدمك ، تسمى إعادة تكوين الأوعية الدموية

 

إذا أوصى طبيبك بالبتر


سيحاول طبيبك معالجة الالتهابات أو الجروح بالأدوية أولاً  و لن يوصى بالبتر إلا إذا ماتت الأنسجة في قدمك أو ساقك

إذا كنت بحاجة إلى العملية ، فسيقوم الجراح بإزالة الأنسجة التالفة من قدمك أو ساقك ومحاولة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الأنسجة السليمة.

لا تفكر في الأمر على أنه فشل في علاج مرض السكري الخاص بك. فكر في الأمر كطريقة لمساعدتك على الشفاء بشكل أسرع ، حتى تتمكن من العودة إلى الأنشطة التي تستمتع بها.

 

أيامك الأولى في المنزل بعد البتر 

إذا شعرت بألم، فلا تحاول الوصول إلى أي شيء في خزانة الأدوية الخاصة بك. خذ فقط ما يوصي به طبيبك، لأن بعض أدوية الألم، حتى الأسبرين الأساسي، يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بالنزيف.

اتصل بجراحك إذا ظهرت عليك أي أعراض جديدة، مثل الاحمرار أو التورم أو النزيف أو الألم الذي يزداد سوءًا أو التنميل أو الوخز. 

قد تكون أي من هذه العلامات طبيعية، لكنها تعني في بعض الحالات أنك بحاجة إلى رعاية طبية على الفور.

 

هل تحتاج إلى إعادة تأهيل؟


لا يعود بعض الأشخاص إلى منازلهم من المستشفى مباشرة بعد البتر. أولئك الذين لا يستطيعون التنقل بشكل جيد بعد الجراحة، أو الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية.

قد يستغرق شفاء الجرح شهرين وإذا كنت تخطط لاستخدام قدم صناعية، فإن إعادة التأهيل ستشمل تركيبها بشكل صحيح، وتعلم المشي عليها، وتعلم كيفية العناية بطرفك والطرف الاصطناعي. 

إذا تورمت ساقك، فقد يكون لديك طرف صناعي مؤقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من البتر حتى تتحسن الحالة، قد لا تحصل على واحدة دائمة لمدة 6 إلى 12 شهرًا.

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