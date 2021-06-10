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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سرطان الدماغ ..أعراض وأسباب الإصابة

صدى البلد

يعتبر سرطان الدماغ هو كتلة أو نمو الخلايا الشاذة في الدماغ  وهناك أنواع متعددة من سرطان المخ، وبعض منها تكون أورام المخ غير سرطانية حميدة، واخري سرطانية وتدعى خبيثة، الأمر الذي ينتج عنه أعراض سرطان المخ.

أسباب الإصابة 

وفقا لموقع هيلث هناك أسباب عديدة لها علاقة بنشاه سرطان الدماغ منها عوامل وراثية معينة، التلوث البيئي، الإشعاعات، ومن أسباب الإصابة بمرض السرطان بالمخ التعرض لإشعاعات في منطقة الرأس وبعض العوامل الوراثية 

يبدأ سرطان المخ،في أماكن أخرى من جسدكَ وينتشر إلى المخ فيما بعد (أورام مخية ثانوية، أو متنقلة)، وتختلف سرعة نمو سرطان المخ بصورة كبيرة؛ حيث يحدد معدل النمو وكذلك موضع ورم المخ ومدى تأثيره على وظيفة الجهاز العصبي. 

خيارات العلاج 

وفقا لموقع مايو كلينك تعتمد خيارات علاج أورام سرطان المخ على نوع ورم المخ، بالإضافة إلى حجمه وموقعه، وتختلف علامات وأعراض سرطان الدماغ بشكل كبير بحسب حجم ورم الدماغ وموقعه ومعدل نموه. 

أكد الدكتور حسن حسني استشارى المخ والأعصاب أن سرطان الدماغ يسبب أعراضًا بدنية وعقلية. قد تختلف الأعراض تبعًا لنوع الورم وموقعه 

وأوضح استشارى المخ والأعصاب أن بعض الأعراض يمكن أن تكون عامة جدا.. وتشمل الصداع ، ومشاكل في الرؤية ، وتغيير المزاج. يمكن أن تشير النوبات وتغييرات الشخصية أيضًا إلى وجود ورم في المخ .

وأشار استشارى المخ والأعصاب إلى أنه إذا لاحظ الشخص أي أعراض مبكرة للسرطان في المخ ، فعليه التحدث إلى الطبيب لإجراء تشخيص شامل. التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل.

وقد تتضمن علامات وأعراض سرطان المخ  وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي الأعراض الشائعة التالية 

1- الإصابة بنوبات صداع أو حدوث تغير في نمطها.
2- نوبات صداع تصبح تدريجيًا أشد وأكثر تكررًا.
3- القيء أو الغثيان غير المبرر.
4- مشاكل بالرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية.
5- فقدان الإحساس أو الحركة في ذراع أو ساق تدريجيًا.
6- صعوبة في الاتزان.
7- صعوبات في الكلام.
8- الشعور بالتشويش في الأمور اليومية.
9- تغيرات في الشخصية أو السلوك.
10- تشنجات، وخاصة لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بالتشنجات.
11- مشاكل في السمع.

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