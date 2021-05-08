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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحميكِ من الإصابة بـ سرطان الثدي وهذه الأمراض.. اِعرف فوائد السوبيا

صدى البلد

تعتبر الـ سوبيا من المشروبات التى تساعد على إدرار البول والتخلص من السوائل الزائدة بالجسم والوقاية من الالتهابات بالمسالك البولية.

 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الـ سوبيا .

 

فوائد مشروب الـ سوبيا :

تناول مشروب السوبيا يساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، ويساهم فى الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية المختلفة.


الحماية من إصابة السيدات من الإصابة بسرطان الثدي.

 

التخلص من الأعراض التي تصاحب النساء عند الوصول إلى سن اليأس.

 

الوقاية من الإصابة بالحصوات التي تصيب الكلى والمرارة.

 

حماية الأطفال من الإصابة بأمراض الربو.

 

تحسين وظائف  والحماية من التعرض إلى حالات الإمساك.

 

يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة والتى يحتاج إليها الجسم ومنها الكالسيوم والماغنسيوم والحديد.

 

منع انتقال عدوى المسالك البولية والوقاية من الأمراض المرتبطة بها.

 

تساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع وهذا لأن السوبيا تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

 

تحتوي على الكثير من الألياف المهمة التى تساعد على الشعور بالشبع، والتى تفيد من يتبعون نظاما غذائيا لتقليل الوزن.

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