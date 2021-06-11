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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 11/ 6/ 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج
توقعات الأبراج

يبحث الكثير من الأشخاص على توقعات الأبراج يوميًا، لذا نستعرض خلال التقرير التالي حظك اليوم لليوم الجمعة 11 يونيو 2021، وفقا لموقع “hindustantimes”.

توقعات الأبراج الجمعة 11 يونيو : 

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الجوزاء أبرزهم.. تغييرات جذرية تحدث لمواليد 6 أبراج.. تعرف عليها

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مع احتفالات برج الجوزاء.. تنبؤات الأبراج لشهر يونيو 2021

1- برج الحمل

من المرجح أن يجعل التخطيط الجيد والميزنة الحكيمة الرحلة ممتعة بأقل قدر من المال، الخطوات التي تم اتخاذها على واجهة العقار سوف يثني عليها الجميع، قد تقدم بعض الخيارات الجيدة نفسها لأولئك الذين يسعون للقبول على الصعيد الأكاديمي، سيضمن نظام التمرين اللياقة البدنية، يمكنك أن تصبح هدفًا لشخص ما في العمل، إذا لم تكن حريصًا.

2- برج الثور 

اليوم فرصة للذهاب في نزهة، سيتم الانتهاء من أعمال إصلاح المنزل بما يرضيك، قد تظهر الحاجة العاجلة للمال بشكل غير متوقع وتجد رصيدك المصرفي ينخفض، إن رغبتك في المضي قدمًا على الصعيد المهني قد تجعلك تتخذ جميع الخطوات الصحيحة.

3- برج الجوزاء 

تأتي مصلحة الأسرة في المقام الأول بالنسبة لك، ولن تتردد في إبعاد القضايا الأخرى عن الخلفية، سوف تستمتع برحلة ترفيهية مع شخص مقرب، قد يغريك شخص ما لشراء قطعة رئيسية من الممتلكات، من المرجح أن يقوم شخص معجب بك بتعزيز صورتك على الجبهة الاجتماعية اليوم.

4- برج السرطان 

قد تغريك الحياة المنزلية الهادئة لقضاء المزيد من الوقت في المنزل، من المحتمل أن تكون الرحلة السلسة لأولئك الذين يسافرون خارج المدينة، أولئك الذين يحاولون بيع العقارات قد يجدون عرضًا مربحًا لا يمكنهم تفويته، شيء لا تعرفه قد يثير ثغراتك على الصعيد الأكاديمي ، لكن المثابرة ستدفعك.

5- برج الأسد

سيتم تسوية قضية محلية حساسة بما يرضي الجميع، سوف تثبت العطلة أنها أكثر تجديدًا للحيوية، يمكن أن يثير نزاع على الملكية ضد شخص مقرب، سيساعدك موقفك المتعاطف مع معاناة شخص قريب منك على التئام جروحه العاطفية، سيكون للحد من بعض العناصر من نظامك الغذائي تأثير إيجابي على صحتك. 

6- برج العذراء 

قد يحتاج شخص ما على جبهة الأسرة إلى دعمك ، لكنه قد يحجم عن الاقتراب منك ، لذا ابق متاحًا، قد يتحسن حب السفر عنك ويجدك تنطلق في رحلة طويلة، يمكن لأي شخص أن يخدعك في جبهة الملكية لذا كن يقظًا، من المحتمل أن تتفوق على الصعيد الأكاديمي.

7- برج الميزان 

قد يقوم أقربائك وأحبائك بزيارة لك وإشراق يومك، من المرجح أن يخطط الباحثون عن المتعة لرحلة مثيرة، تكتمل شكليات حيازة المنزل مما يجعلك فخوراً بمالكه، من المرجح أن تعطي العلاجات المنزلية نجاحًا جزئيًا في التخلص من مرض شائع.

8- برج العقرب 

من المؤكد أن نوع المهام التي يتم تكليفك بها في العمل سيأخذك إلى المسار الوظيفي، قد يؤدي عدم الاستماع إلى أحد الوالدين أو أحد كبار السن في العائلة إلى وقوعك في مشكلة كبيرة معهم، يشار إلى السفر في رحلة عمل، قد تحصل على فرصة لتغيير الإقامة والانتقال إلى مكان أفضل. سيكون العثور على شخص يساعدك في المجال الأكاديمي إنجازًا للبعض. 

9- برج القوس

قد يتم إنشاء جو احتفالي في المنزل من خلال عودة شخص ما إلى المنزل، وقت ترفيهي أمام أولئك الذين يقومون بجولة، سيتم قريبًا العثور على سكن مناسب يناسب جيبك. سوف تتخذ خطوات إيجابية نحو تحقيق صحة مثالية، ستتمكن من تقليص الإنفاق من خلال اتخاذ بعض تدابير التقشف.

10- برج الجدي

استرضاء شخص ما في الأسرة ليأخذ طريقك قد تضطر إلى أن تضع قدمك في مواجهة رحلة لا ترغب في القيام بها، تتبع عن كثب التقدم المحرز في البناء الذي بدأته، قد يتم الاحتفال اليوم بشخص معين، التغيير في نمط الحياة سيجعلك تشعر بلياقة وحيوية. من المرجح أن يقوم رجال الأعمال بعمل جيد اليوم ويكسبون بشكل جيد.

11- برج الدلو

سوف تنطلق الحياة الأسرية بشكل جيد حيث تجد السلام والهدوء في المنزل، الأخبار السارة تنتظر أولئك الذين ينتظرون حيازة عقار جديد، ستجد الأشياء تسير في طريقك على الصعيد المهني أو الأكاديمي، المرض الذي كان يزعجك لفترة طويلة على وشك الاختفاء، والأموال التي يتم إنفاقها على عنصر رئيسي هي الأموال التي يتم إنفاقها بشكل جيد. 

12- برج الحوت 

يمكن لأي شخص أن يشكك في سلطتك على جبهة الأسرة وهذا قد يؤدي إلى وضع قبيح، من المرجح أن تصبح رغبتك في الاستمتاع بعطلة مع شخص مقرب حقيقة واقعة في المستقبل القريب، قد تبدأ الممتلكات التي تملكها في إعطاء عوائد جيدة، من المحتمل أن تكون جادًا بشأن صحتك واتخاذ خطوات لاستعادة لياقتك، من الناحية المالية، يبدو أن اليوم عبارة عن حقيبة مختلطة بينما تنفق ما تكسبه.

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