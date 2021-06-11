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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على عمليات التجميل الأكثر شيوعا عند الرجال

عمليات تجميل للرجال
عمليات تجميل للرجال

أوضح الدكتور هيثم النجار إستشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن عمليات التجميل تساعد الناس على التمتع بحياة أفضل وأن يظلوا يتمتعوا بالنشاط والحيوية وأن تجعلهم يبدون بصورة أفضل مما كانوا عليها قبل إجراء عمليات التجميل، وأصبحت فكرة إجراء عمليات التجميل لا تدعو للخجل بل أصبحت سببا في الحصول على المظهر الأفضل بالنسبة لكل شخص.

وقال في تصريحات صحفية، أن عمليات التجميل أصبحت لا تقتصر على النساء فقط، بل صارت هناك عمليات تجميل للرجال يستطيع فيها الرجل الحصول على الشكل المثالي الذي يرغب في أن يكون عليه، مثل عمليات الوجه ونحت الجسم وزراعة الشعر وغيرها من عمليات التجميل التي يمكن للرجال إجرائها.

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وأضاف الدكتور هيثم النجار أن بعض الرجال يعانوا من ظهور علامات التقدم بالسن والتجاعيد حول العين، وكما تقول الحكمة أن العين هي نافذة الروح فإن الجفن هو ما يسمح لك بأن ترى ما بداخل نافذة الروح.

وأوضح الدكتور هيثم النجار أستاذ جراحات التجميل وتنسيق القوام، ربما تظهر العلامات حول العين في شكل تجاعيد وجلد متهدل، أو وجود حواجب جانبية طويلة تحيط بالجفن العلوي، كما أن وجود الزوائد الدهنية تحت الجفن السفلي مع انتفاخ الغدد الدمعية يعطي مظهر يوحي بالتعب وفقدان الحيوية.

وأكد الدكتور هيثم النجار أن عملية شفط الدهون من منطقة البطن وإزالة الترهلات منها لإكسابها مظهر رياضي فتعتبر عملية شفط الدهون من الجراحات الآمنة والتي يتم التعافي منها سريعا، فيمكن لمن قام بالخضوع لها العودة إلى العمل في غضون يوم أو اثنين، وتظهر النتائج النهائية في فترة ما بين ستة أسابيع إلى شهرين.

وأشار الدكتور هيثم النجار أن عملية تجميل الأنف للرجال تعتبر من الجراحات البسيطة ويمكن للمريض العودة لحياته الطبيعية في خلال أسبوع واحد بعد إجرائها. اضغط لمزيد من المعلومات عن طريقة إجراء عملية تجميل الأنف.

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