بالليزر.. استشاري يوضح شروط عملية شفط الدهون

أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام وشفط الدهون، التخلص من الدهون أصبح حلم الجميع رجال ونساء الوصول الي الجسم المثالي والتخلص من الدهون الموجودة بأجزاء معينة من الجسم مما ادي ارتفاع نسب عمليات شفط الدهون والتخلص من الترهلات التي قد تسبب كثير من الاحراج لدى البعض بسبب ترهلات البطن التي قد تؤثر على شكل الجسم بالنسبة للرجال والنساء ما ادي الي اللجوء لعمليات شفط الدهون.



وقال في تصريحات صحفية، إن عملية شفط الدهون من أهم العمليات لدى النساء والرجال في الوقت الحالي ، كما أن عملية شفط الدهون من أهم العمليات التي تتم بطرق جراحية او غير جراحية للوصول إلى أعلى نتائج والحصول على جسد مثالي عن طريق استئصال الدهون بتدخل جراحي او عن طريق اذابة الدهون باجراء موجات الليزر فوق الصوتية أو عن طريق شفط الدهون بالفيزر.

وأضاف “عماد”، أنه قد يحتاج المريض إلى فترة تعافي بعد التخلص من نسب الدهون الزائدة وقد تتراوح المدة من اسبوع الي اسبوعين علي حسب الحالة وكمية الدهون المذابة لذا وجب التخلص منها عن طريق الفيزر لأن نتائجه فعالة وفترة التعافي أقل قد يشعر المريض بعد إجراء عملية شفط الدهون ببعض الالم وقد يحتاج الي راحة في فترة التعافي و ختفي تلك التورم الموجود بالجسد بعد حوالي مرور 6 اشهر علي اجراء العملية يكون وصل الي الجلد الي الحجم المناسب.

وأكد الدكتور محمد عماد الدين، عملية اذابة الدهون هي سهلة بطبيعتها ولكن لابد من اجراء العملية على يد طبيب فائق المهارة

ومتخصص في استخدام اجهزة الليزر المساعدة للطبيب لان في حالة عدم توافر الخبرة قد تحدث عواقب ومخاطر قد تسبب الي الاصابة بالحروق او فقدان سوائل من الجسم اما العمليات الجراحية قد تصل الي نزيف او تورم وكدمات وفقد نسب من سوائل الجسم نتيجة التعرض الي فقد نسبة كبيرة من الدهون أو الإصابة ترهلات للجلد نتيجة عدم وجود مرونة لذا يتطلب إجراء عملية شد للجلد للوصول الي شكل مثالي .