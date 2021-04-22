عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالليزر.. استشاري يوضح شروط عملية شفط الدهون

شفط الدهون
شفط الدهون

أوضح الدكتور محمد عماد الدين استشارى جراحات التجميل وتنسيق القوام وشفط الدهون، التخلص من الدهون أصبح حلم الجميع رجال ونساء الوصول الي الجسم المثالي والتخلص من الدهون الموجودة بأجزاء معينة من الجسم مما ادي ارتفاع نسب عمليات شفط الدهون والتخلص من الترهلات التي قد تسبب كثير من الاحراج لدى البعض بسبب ترهلات البطن التي قد تؤثر على شكل الجسم بالنسبة للرجال والنساء ما ادي الي اللجوء لعمليات شفط الدهون.


وقال في تصريحات صحفية، إن عملية شفط الدهون من أهم العمليات لدى النساء والرجال في الوقت الحالي ، كما أن عملية شفط الدهون من أهم العمليات التي تتم بطرق جراحية او غير جراحية للوصول إلى أعلى نتائج والحصول على جسد مثالي عن طريق استئصال الدهون بتدخل جراحي او عن طريق اذابة الدهون باجراء موجات الليزر فوق الصوتية أو عن طريق شفط الدهون بالفيزر.

 

txt

إنقاص الوزن وتحسين البشرة أبرزها.. 6 فوائد صحية لقفز الحبل للنساء

txt

6 بهارات وأعشاب مفيدة لصحة القلب وانقاص الوزن

 

وأضاف “عماد”، أنه قد يحتاج المريض إلى فترة تعافي بعد التخلص من نسب الدهون الزائدة وقد تتراوح المدة من اسبوع الي اسبوعين علي حسب الحالة وكمية الدهون المذابة لذا وجب التخلص منها عن طريق الفيزر لأن نتائجه فعالة وفترة التعافي أقل قد يشعر المريض بعد إجراء عملية شفط الدهون ببعض الالم وقد يحتاج الي راحة في فترة التعافي و ختفي تلك التورم الموجود بالجسد بعد حوالي مرور 6 اشهر علي اجراء العملية يكون وصل الي الجلد الي الحجم المناسب.

وأكد الدكتور محمد عماد الدين، عملية اذابة الدهون هي سهلة بطبيعتها ولكن لابد من اجراء العملية على يد طبيب فائق المهارة 

ومتخصص في استخدام اجهزة الليزر المساعدة للطبيب لان في حالة عدم توافر الخبرة قد تحدث عواقب ومخاطر قد تسبب الي الاصابة بالحروق او فقدان سوائل من الجسم اما العمليات الجراحية قد تصل الي نزيف او تورم وكدمات وفقد نسب من سوائل الجسم نتيجة التعرض الي فقد نسبة كبيرة من الدهون أو الإصابة ترهلات للجلد نتيجة عدم وجود مرونة  لذا يتطلب إجراء عملية شد للجلد للوصول الي شكل مثالي .

شفط الدهون ترهلات البطن النساء والرجال العمليات الجراحية صحة النساء صحة الرجال

ترشيحاتنا

صورة لا تراها إلا في مصر.. قبطى ومسلم يوزعان وجبات غذائية على مرضي مستشفيات دمياط

عادل العمدة: الثغرات التى فتحت فى برليف كانت تتطلب 76  قنبلة ذرية

الرئيس السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لتطوير القطاع الصناعي بالدولة

السيسي يستعرض خطط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

رئيس الوزراء يلتقي وزير السياحة لمناقشة عدد من الملفات .. تفاصيل

المشدد من ٣ لـ ١٠ سنوات للمتهمين بتهريب المهاجرين لألمانيا والبراءة لآخرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: تصنيف جديد للشخصية المسلم

د. أحمد سعد يكتب: هل كانت العاشر من رمضان.. مجرد حرب عسكرية؟

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ