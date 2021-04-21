علاقة التكميم الدقيق بشهر رمضان والتوقيت الصحيح لممارسة الرياضة.. استشاري يجيب

أوضح الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، وصاحب مبادرة "صحتك أحلى في رمضان" أن عملية التكميم الدقيق في رمضان لا تختلف في مبادئها ودوافعها عن بقية الشهور، كما أن عملية التكميم الدقيق يعتبر طفرة فى عالم جراحات السمنة و دليل واضح على مدى التطور الطبى المبهر فى جراحات السمنة.



وقال الدكتور محمد الفولى، أن عملية التكميم الدقيق نتائجها نفس نتيجة تكميم المعدة العادى ولكن بإختلاف الأدوات المستخدمة، حيث تسير جراحات السمنة بخطوات ثابتة نحو راحة المريض ونزع قلقه و خوفه من عمليات السمنة لإنقاص الوزن، كما تسعى جاهدة لتقليل المضاعفات والآثار الجانبية لعمليات السمنة لتقترب من الصفر كلما ازداد الجراح فى المهارة و الخبرة.



وأضاف الدكتور محمد الفولى عملية التكميم الدقيق هى نفس جراحة تكميم المعدة العادية ولكن بأدوات جراحية دقيقة جداً لا يتعدى سمكها 2 مللى، مما يوفر لمريض السمنة العديد من المميزات أهمها عدم وجود أى أثر لجروح أو ندبات بعد العملية، كما تتم عملية التكميم الدقيق من خلال جروح صغيرة جداً غير مرئية تماما.



وأشار الدكتور محمد الفولى يمكن ممارسة الرياضة في شهر رمضان للحالات التي أجرت عملية تكميم المعدة الدقيق لكن بشرط عدم الإجهاد، كما أن الوقت الأنسب لممارسة الرياضة هو بعد ساعتين من الإفطار ولا ننصح أبدا بممارسة الرياضة قبل الإفطار وذلك لتجنب الجفاف كما ننصح بممارسة رياضة المشي وألا نجهد أجسامنا في هذا الشهر.